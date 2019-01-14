Bayburt AK Parti İl Başkanlığı’nca il, ilçe ve belde belediye başkan adayları için aday tanıtım programı gerçekleştirildi.

Bayburt AK Parti İl Başkanlığı’nca il, ilçe ve belde belediye başkan adayları için aday tanıtım programı gerçekleştirildi. Aydıntepe'de Fatih Eraslan, Demirözü'nde Aslan Gürer, Gökçedere'de Doğan Ay ve Arpalı'da Abdurrahman Polattimur'un tanıtıldığı programda konuşmacılar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Polat: "Belediyecilik bizim işimiz"

Burada konuşan İl Başkanı Hacı Ali Polat, temel amaçlarının insana hizmet etmek olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Kardeşimiz, dayımızın oğlu, teyzemizin oğlu belediye başkanı olsun diye, benim komşum makam sahibi olsun diye mi yoksa bu işin bir dini boyutu var mı? Hepimiz rabbimizin kuluyuz. Kulluk bağlamında hepimiz bir araya geldik zaten. Bizi bir araya getiren bu ilahidir, bu inançtır.

Burayı koparırsak buraya bakışımız da değişir, makamlara bakışımız da değişir. Eğer belediye başkanı olmak isteyen arkadaşım işin içine biraz kulluk katmazsa ya da belediye meclisinde, partide görev almak isteyen arkadaşımız işin içine kulluk katmazsa boşuna gider hayatımız. Onun için öncelikle hayatın hangi alanında olursak olalım rabbimize hakiki manada kulluk etmek zorunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Belediyecilik bizim işimiz. Çünkü insana değer veriyoruz. Buda kültürümüzden geliyor.

Temel amacımız insana hizmet etmek suretiyle rabbimizin rızasını kazanmak. Temel bakışımız bu olunca çevreci belediye bizden çıkar, kültür belediyeciliği bizden çıkar, ekonomik belediyecilik bizden çıkar, sosyal belediyecilik bizden çıkar. Merkezde Fatih başkanımızla ilçelerde diğer adaylarımızla inşallah bütün belediyeleri alacağız."

“Kaderci olmak zorundayız”

Aday adaylığı sürecine ilişkin olarak ta konuşan Polat, “Bende aday adaylık yarışında bulundum. Sonuçta tecelli eden nedir rabbimizin iradesi. O manada kaderci olmak zorundayız. Onun burada bize dava adamına düşen beklediğimiz olmuyor diye tavır almadan bir dava adamına, bir partiliye, Tayyip Erdoğan’a lider olarak bakan bir insana düşen Tayyip Erdoğan’ın iradesi kim üzerinde tecelli ettiyse onun arkasında sapa sağlam durmaktır. Ben bütün arkadaşlarımızın bu manada sapa sağlam duracağına inanıyorum" diye konuştu.

Memiş: “Mevcut Belediye Başkan adayımızı sonuna kadar destekleyeceğim”

Belediye Başkanı Mete Memiş de yaptığı konuşmada, “Her ne kadar sağda solda farklı ifadeler olsa da biz koltukta oturmak için, oturduğumuz koltuklardan paye kazanmak için buralarda olmamıştık" ifadelerini kullanarak, “Belediye Başkanı olarak görevlendirildiğimiz süre boyunca bize güvenenleri bizi bu göreve layık görenlerin hiç birinin yüzünü yere baktıracak hareketimiz olmadı. Bugün itibariyle de partimizi geleceğe taşıma adına Bayburt’ta yapılan belediyecilik hizmetlerinin hız kesmeden hatta daha da artarak devam etmesi için sorumluluğum bir Müslüman olarak, bir insan olarak dava sahibi bir fert olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her ne kadar sağda solda farklı ifadeler olsa da biz koltukta oturmak için, oturduğumuz koltuklardan paye kazanmak için buralarda olmamıştık, hamd olsun. Mete Memiş olarak Bayburt Belediye Başkanı olarak, her şeyden önce bir Müslüman olarak, davası olan bir fert olarak AK Parti harekatını, AK Parti belediyecilik hizmetlerinin Bayburt’ta artarak devamı için mevcut belediye başkan adayımız sonuna kadar destekleyeceğim. Beraber olacağız, bir olacağız. Bu bizim insani, vicdani sorumluluğumuzdur” dedi.

Yumak: “Bayrağı daha ilerilere taşıyacağız”

Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ise, AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlara dikkat çekerek şunları söyledi: “Mete Memiş Başkanımdan inşallah seçimleri kazanarak alacağımız bayrağı çok daha ileriye götürebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden hiç birinizin şüphesi olmasın. Hamd olsun bizler AK Parti iktidarında Bayburt’un şu sıkışmış olan yapısını kırdık. Bayburt AK Parti iktidarından önce bir yanımız Şehit Osman Tepesi, Duduzar, Kale ve Aslandağı’nın arasına sıkışmış pozisyondaydı. 15 sene önceki Bayburt Cumhuriyet Caddesi’nden ve bu çanağın içerisinden ibaretti. Ama AK Parti iktidarıyla birlikte çok ciddi değişim yaşadık. Bir taraftan Erzurum istikametine diğer taraftan Erzincan istikametine doğru genişledik. Trabzon istikametine doğru çok ciddi bir kentleşme yaşadık. Bunlar kolay işler değil belediyecilik anlamında bir bölgeyi imara açmak ve o bölgeyi şehre entegre etmek çok kolay hadiseler değil. İşte o zorluğu AK belediyeler Bayburt’umuzda gerçekleştirdi.”

Battal: “Bütün yüreğimle ve gücümle senin yanındayım”

Bayburt Milletvekili Fetani Battal da Bayburt’taki adayların son derece genç ve dinamik olduğuna dikkat çekerek, “31 Mart akşamında yeni bir güne, yeni bir sayfaya ve yeni bir atmosfere kavuşacağız. Çünkü son derece genç, dinamik bir ekip inşallah yeni alacakları görevlerle ayrı bir heyecanı bize yaşatacaklar. Bu arkadaşlarımız gece gündüz yanlarında olacağız. Onların her alanında destekçileri olacağız. AK Parti harekatına hizmet etmeleri hususunda onları sürekli olarak motive edeceğiz. Ve inanıyorum ki, bu seçimleri yine Bayburt’a yakışır tarzda en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Onun için Fatih başkana diyorum ki, adaylığın hayırlı olsun. Bütün yüreğimle ve gücümle senin yanında bu mücadeleye katkı sunmaya devam edeceğim.” dedi.

Kaya: “Cumhur İttifakı'nın hukukunu koruyun”

Son olarak kürsüde söz alan AK Parti MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Erol Kaya ise seçimlerde Cumhur İttifakı’nın birliğine ve beraberliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bütün AK Parti mensuplarından istirham ediyorum. Cumhur İttifakı’nın hukukunu koruyacağız. MHP’nin hukukunu koruyacağız. İttifak Bayburt’ta yok ama bu hukuku korumak hepimizin görevi. Hem MHP’li kardeşlerimizin görevi, hem bizim görevimiz.

Dolayısıyla burada kim var adayımız AK Parti’nin adayları var ve MHP’nin adayları var. Dolayısıyla herkes kararını, iradesini ortaya koyacak ve sandığa gidecek. İki istirhamımız var. Birincisi Belediye Başkanlarımızın hukukunu korumak hepimizin görevidir. İkincisi şu 5 Belediye Başkanı adayımızın MHP de dahil hukukunu korumak, Bayburt’umuzun, AK Partimizin görevidir. Hiçbir arkadaşımız niye bunu yaptınız noktasında bir eksiklik addetmesin.”

İl yönetimi belli oldu

Öte yandan Fatih Yumak'ın aday olmasının ardından göreve gelen Hacı Ali Polat'ın yönetiminde yeralan isimler de toplantıda açıklandı. Yeni yönetimde; Mecit Türkoğlu, Mehmet Kaymak, Murat Eraslan, Nazmi Mazlum, Yaşar Güneş, Kuddusi Kacır, Binali Cebeoğlu, Seddar Saka, Negehan Karslı, Nesli Kocabey, Yaşar Kiki, Selçuk Topsakal, İlhan Ergül, Habib Cangi, Fırat Kocabey, Atilla Yıldızhan, Fahri Gürbüz, Nurettin Memiş, Hatip Taner, Fahrettin Karaman, Ömer Akbulut, Naim Sevimli, Hayrettin Akkurt ve Aliye Okumuş isimleri görev aldı.