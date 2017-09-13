AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA FATİH YUMAK GETİRİLDİ..

AK Parti Bayburt İl Başkanı belli oldu. Hakan Kobal’dan boşalan koltuğun sahibi Fatih Yumak oldu.

Uzun zamandır kamuoyu ve teşkilat yoklamaları yapan AK Parti Genel Merkezi belirlediği 4 ismi bugün Ankara’ya çağırmıştı. Fatih Yumak, Mustafa Daştan, Raci Bayrak ve Temel Yolcu bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki komisyonda mülakata alındı. Mülakat sonrası AK Parti Genel Merkezi’nden az önce yapılan açıklamada yeni il başkanının Fatih Yumak olduğu belirtildi. AK Parti'de aktif siyaset yapan ve Bayburt İl Başkanlığı yönetim kurullarında da görev alan 1983 doğumlu Fatih Yumak, son olarak Bayburt’ta MÜSİAD’ın kuruculuğunu üstlenmişti.



