Ak Parti İl Başkanından Teşekkür

AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal Bayburt’un referanduma , yüzde 81,7 oranında destek vererek Türkiye’de rekora imza atmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Anayasa değişikline rekor bir oranla destek veren saygıdeğer hemşerilerim başta olmak üzere Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, Milletvekilimiz Sayın Şahap Kavcıoğlu’na Bütün İlçe Başkanlarıma, Kadın Kolları Teşkilatımıza, Gençlik Kolları Teşkilatımıza, Meclis Üyelerimize, Mahalle Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin her ferdine teşekkür ediyorum. Bizimle beraber 3 aylık çalışma sürecinde durmadan, yorulmadan koşan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte dualarımızı kabul eden Mevla’ya şükrediyoruz.