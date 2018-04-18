AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt'un yeni ve modern, beş yıldızlı otel konforunda devlet hastanesinden 2019'un ilk 6 aylık döneminde hizmet almaya başlayacağını bildirdi.

Başkan Yumak, il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Bayburt teşkilatının, Maliye Bakanı Naci Ağbal başta olmak üzere Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ile sağlıktan ulaşıma, eğitimden tarıma, ekonomiden kültüre, her alanda yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı olarak kış mevsiminde merkeze bağlı köylerin tamamını ziyaret ettiklerini belirten Yumak, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bizlerden talep ve beklentilerini muhtarlarımızla dinledik. Vatandaşlarımızdan aldığımız talepler ve beklentiler doğrultusunda da 2018 yılındaki yatırımlarımızı şekillendirdik." diye konuştu.

Yumak, köy çalışmalarının yanında kent merkezinde de "Teşkilat Mahalleli Buluşmaları"nı organize ettiklerini ifade ederek, bu kapsamda da vatandaşlarla bir araya geldiklerini, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek varsa şikayetlerini gerekli mercilerce iletişime geçerek sorunları çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

Bayburt'un AK Parti iktidarları döneminde her alanda yapılan yatırımlardan payını aldığına dikkat çeken Yumak, "Özellikle Maliye Bakanımız Naci Ağbal'ın Bayburt Milletvekili olmasıyla başlayan süreç itibariyle bu yatırımlar da artarak devam etti. Bu süreçte yine özellikle sağlık alanında önemli yatırımlar da bir bir hayata geçmeye başladı. Tüm vatandaşların da bildiği gibi AK Parti iktidarları öncesi Türkiye ile AK Parti sonrası Türkiye'si arasında kıyaslanmayacak derecede farklar söz konusu.

İlimiz Bayburt da AK Parti iktidarlarıyla başlayan Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinden ziyadesiyle payını almış durumda." değerlendirmesinde bulundu. Yumak, Bayburt'ta AK Parti iktidarlarıyla başlayan yoğun yatırımların AK Parti Bayburt Milletvekili Naci Ağbal'ın Maliye Bakanı olmasıyla kentte her alandaki yatırım ve çalışmaların kendini iyiden iyiye hissettirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu bağlamda Bayburt'ta sağlık alanında yapılacak yatırımların toplam tutarı yaklaşık 122 milyon lira. Burada gerçekten çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz.

Bunda aslan payını yapımı devam eden 200 yataklı modern devlet hastanemiz almakta. Modern devlet hastanemizin 200 yatak kapasitesi ihtiyaç duyulması halinde 300 yataklı hale hemen dönüştürülecek şekilde yapılıyor. Çünkü bu hastanemiz 64 çift kişilik, 72 tek kişilik oda olarak inşa ediliyor. Bayburt, yeni ve modern, beş yıldızlı otel konforunda devlet hastanesinden 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde hizmet almaya başlayacak." Öte yandan Yumak, hastanenin detayları hakkında da bilgilendirmede bulundu.