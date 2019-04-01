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AK Parti İL Başkanı Polat sosyal medyadan açıklama yaptı..

AK Parti İL Başkanı H.Ali Polat Sosyal Medyadan yaptığı açıklamada ,” Haklı yada haksız gerekçelerle başka zaman ve zeminlerden kalma rövanşist saplantıları bu seçime taşıyarak,dünyevi hırslarının ve egolarının tatmini için birisini kazandırmaktan ziyade birisini kaybettirmeye endeksli ters mantıklı bir zihniyetin mensuplarını maşeri vicdana ve Adil’l-i Mutlak olan ALLAH’A havale ediyorum dedi.”

AK Parti İL Başkanı Polat sosyal medyadan açıklama yaptı..
01 Nisan 2019 Pazartesi 12:29

AK Parti İl Başkanı Polatın Sosyal Medyadaki açıklaması..

      Saygıdeğer Bayburtlu Hemşerilerim. Dün gerçekleştirdiğimiz mahalli idareler seçim sonuçlarının şehrime ve ülkeme hayırlı olmasını temenni ederim. Bu seçimde gerçek bir aidiyet duygusu içinde,gerçek akpartili duruşuyla hareket ederek ama,fakat,ancak...demeden lidere sadakatin gereğini yapan AK Partinin liderinin adayını destekleyen Ak yürekli,Ak beyinli gerçek AK Partili DAVA ADAMLARI na en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

      Seçimi kazanarak Bayburt’a beş sene Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye hak kazanan Sn.Hükmü Pekmezciyi,onu destekleyen MHP Bayburt İl Teşkilat mensuplarını ve Partisine gönül veren MHP Li Ülkücü kardeşlerimi bütün samimiyetimle tebrik ediyorum.

      Muvaffakiyetler diliyorum. Ben Tayyipçiyim,Ben AK Partiliyim!!!deyipte dünyayı dize getiren AK Parti liderinin Türkiye’nin en küçük ili Bayburt’un Bld.Bşk.Adayını belirlemede hata yaptığını düşünerek,haklı yada haksız gerekçelerle başka zaman ve zeminlerden kalma rövanşist saplantıları bu seçime taşıyarak,dünyevi hırslarının ve egolarının tatmini için birisini kazandırmaktan ziyade birisini kaybettirmeye endeksli ters mantıklı bir zihniyetin mensuplarını maşeri vicdana ve Adil’l-i Mutlak olan ALLAH’a havale ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.

Etiketler; #Polat
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