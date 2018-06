AK Parti Bayburt milletvekili Adayı Fetani Battal ve İl Başkanı Fatih yumak Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Burada gazetecilerle bir araya gelen ikili Türkiye gündemi ve Bayburt’ta gerçekleştirilen yatırımlardan bahsetti.

AK Parti iktidarının Türkiye’ye kazandırdıklarını anlatan ve teşkilat yapısı hakkında bilgi veren Milletvekili Adayı Fetani Battal, “Bu teşkilatta dün bir görevde olan arkadaş başka bir gün başka bir göreve gider. Bizim teşkilat anlayışımızda eski teşkilatçı yeni teşkilatçı anlayışı yoktur.” İfadelerini kullandı.

“Büyük dönüşüm ve değişimin öncüsü oldu”

Battal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“AK Parti 16 yılda Türkiye’deki büyük dönüşüm ve değişimin öncüsü oldu. Bu değişim ve dönüşüm hareketine destekleriyle arkasında duran her zaman büyük bir güç olan milletimize şükran borçluyuz. AK Parti kurulduğu ilkeleriyle 16 yıllık bir mücadele veriyor. Adaletin tesis edilmesi ve yeniden büyük Türkiye’ye ulaşılması yolunda kalkınmayı gerçekleştirmek gibi bir ülküsü var. Milli ve manevi değerlerimiz en üste tutarak o değerlerle mücehher bir karakter oluşturup bu çerçevede bir kimlik inşa ederek bir araya gelen insanların oluşturduğu bir hizmet hareketidir AK Parti. Bunun ne derece gerçekçi bir hareket olduğunu milletimizin her geçen yıl milletimizin her geçen gün artan desteği ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmasıyla gerçekleştiğini müşahede ediyoruz.”

“Bizim teşkilat anlayışımızda eski teşkilatçı yeni teşkilatçı anlayışı yoktur”

“Bu hareketin misyonu vizyonu 2071 vizyonuyla açıklanabilir. Bu siyasi hareketin içerisinde yer almak bizim için her zaman övünç kaynağı oldu. AK Parti ailesinin içerisinde yer alan her fert hizmet hareketinin bir neferidir. Dolayısıyla biz teşkilat olarak eskisi yenisi olmayan bir hareket olarak kendimizi tanımlarız. Bu teşkilatta dün bir görevde olan arkadaş başka bir gün başka bir göreve gider. Bizim teşkilat anlayışımızda eski teşkilatçı yeni teşkilatçı anlayışı yoktur. Bu çerçevede baktığımızda ilk yola çıktığımız 2001 yılından bu tarafa bu yolculukta yer alan arkadaşların son seçim sürecinde de yine aynı duygularla aynı heyecanla bizimle beraber olduğunu görüyoruz. Bunun ne derecev önemli bir hadise olduğunu siyasetle uğraşan herkes bilir. Dolayısıyla bu şuur ve bilinçle milletimize açtığımız bağrımızı daha çok onlara yaklaştırarak bu süreçte mücadele ediyoruz. Bu seçimin önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Yapılan anayasal düzenlemeyle Türkiye’de yeni bir sistemin uygulanmaya başlanacağı 24 Haziran’dan sonra yeni sistemin uygulanmasını temayüllerini, kurallarını, işleyiş tarzının AK Pati iktidarıyla dolacak olması en önemli hadisedir. AK Parti muhaliflerinin bozmak istediği yürüyüşte tam olarak burada devreye girmektedir.”

Yumak: “2002’den bugüne kadar çok büyük yatırımlar geldi”

Bayburt’ta yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Yumak da kentte 2002 yılından bugüne kadar çok büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

Arpalı Akşar arasına 3 bin 500 personelli askeri kışla

“Bayburt AK Parti iktidarıyla çok büyük değişim ve dönüşüm yaşıyor. 2002’den bugüne kadar çok büyük yatırımlar geldi. Bayburt’umuzun çehresi değişti. Bu değişimi de bizler Bayburt’ta yaşayarak zaten müşahede ediyoruz. Son dönemde çok büyük yatırımlar da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta hava alanın açılışına hep birlikte katıldık. Yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Salyazı’ya yapılacak havaalanıyla Bayburt merkezden yaklaşık 20 dakika mesafede ve kışın da hiçbir problem yaşamayacağımız bir havaalanına kavuşacağız. Bunun devamında Arpalı-Akşar kestirme yolunun arasına askeri kışlamız yapılıyor. Sayın başbakanımızda zaten bunun müjdesini mitingde verdi. İnşallah tugay seviyesinde ve 3 bin 500 askerimizin olduğu bir kışlamız olacak.”

Hastanenin 9. Katı atıldı, Kültür Han Türkiye’de bir ilk

“Hastanemiz şu anda görüyoruz. Canlı bir şekilde yükseliyor. Şu anda 9. Katı atıldı. Yani biz yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Yaptık diyoruz. Yine yaparsa AK Parti yapar diyoruz. İnşallah hastanemiz de yedekleriyle birlikte 300 yatak kapasiteli modern bir devlet hastanemiz olacak. 5 yıldızlı otel konforunda hastanemiz olacak. Polis özel harekat merkezimiz inşallah bu yaz tamamlanıyor. Yani devletimizin güvenlik güçleri Bayburt’ta yetişecek. Bunun devamında baktığımızda Kültür Han projesi önemli bir proje. Türkiye’de ilk olan bir proje. Buda inşallah Bayburt’un sosyal anlamda eksikliğini kapatmış olacak. Çünkü kendi içerisinde fuaye alanları, sergi alanlar ve kütüphanesi çok geniş olan birinci sınıf bir sosyal alana sahip olmuş olacağız. Yani Bayburt’un her yerinde hummalı bir çalışma var. Allah nasip ederse bu cumhurbaşkanlığı seçiminde inşallah Türkiye birincisi oluruz. Devamında milletvekilliği seçimlerinde de inşallah Türkiye derecesi yaparız.”

“Battal’ın toplumda geniş bir karşılığı var”

“Biz kurucu il başkanımız milletvekili adayımız Fetani Battal hocamızla yaklaşık bir aydır hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Fetani hocamın da o anlamda toplumda geniş bir karşılığı var. Ben kendisine o anlamda birleştirici güç diyorum. Toplumun bütün kesimlerini bir araya getiren bir büyüğümüz. Bu anlamda da Allah nasip ederse hem Fetani hocamızın Ankara’da elini güçlendirmiş oluruz. Allah nasip ederse sayın bakanımız Naci Ağbal yeni dönemde de külliyede üst düzey bir görev alır ve görevine devam eder. Kendisinin görev almasıyla da inşallah biz yine Bayburt olarak bir bakan ve bir vekile sahip olmuş oluruz.”

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise, ziyaretlerinden ötürü Battal ve Yumak’a teşekkür ederek 24 Haziran seçimlerinde çıkacak sonucun Türkiye ve Bayburt için hayırlı olması temennisinde bulundu.