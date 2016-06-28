AK PARTİ GENEL MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SİYASET AKADEMİSİNİN BU YIL 17.CİSİ DÜZENLENECEK

Eğitimler öncesi bilgi veren AK Parti Bayburt il Başkanı Hakan Kobal AK Partinin geniş kapsamlı faaliyetlerinden birisi olan siyaset akademisinin; partide seçmenlerin bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika ve diğer alanlarda uzmanlar tarafından bilgilendirildiği, Türkiye geneline teşkilatlar aracılığı ile yaygınlaştırılan eğitim faaliyetlerinden biri olduğunu söyledi. Kobal sözlerine şöyle devam etti:

“Siyaset akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceği Türkiye’nin şekillenmesinde etkin rol üstleneceği bireyler olarak konumlandırılıp hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmak bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda 2008 Ocak ve 2013 Haziran tarihleri arasında farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan 50.000’i aşkın kişi siyaset akademisinde eğitim görme imkanı bulmuş, katılımcılardan 25.000’i eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak sertifika almışlardır” dedi.

Siyaset akademisinin 16 dönemdir ülkemizde kesintisiz bulunan tek eğitim faaliyeti olduğunu aktaran Kobal Ulusal bir niteliğe bürünen siyaset akademisi, katılımcıları ve verilen eğitim düzeyi ile lisansüstü bir düzeye ulaşmıştır. Temmuz 2016’da 17. dönemi 81 ilde başlayacak olan siyaset akademimizin yeni hedefi ‘Büyük Güç Türkiye’ için gerekli olan siyasi ve idari yapıların tartılacağı, bilgilendirileceği özellikle dünyadan örneklerle somut uygulamalara dayalı bir akademik programın müfredatından oluşmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak 4 genel başlık altında yaklaşık 60 alt başlık olarak toplanmıştır. 10 hafta boyunca haftada en az 12 saat 3 gün ders takip edecek olan katılımcılarımız Türk siyasetine giriş, siyasal sistemler ve ideojiler, siyasal strateji ve iletişim becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl deneyim ve paylaşımları bölümünde demokratik bir platformda daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Kayıtlar hakkında da bilgi veren Kobal,”AK Parti siyaset akademisine katılmış olmak, bundan sonraki dönemlerde AK Parti teşkilatlarında görev alma sürecinde önemli bir farklılık oluşturacaktır. 1 Temmuza kadar devam edecek olan siyaset akademisi kayıtlarımız, 1 Temmuzda sonlanacak ve siyaset akademisi programımız parti binamızda 11 Temmuz itibarıyla başlayacaktır.” diye konuştu.



