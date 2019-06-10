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AK Parti Gençlik kollarından Gazetemize Ziyaret..

İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerine destek olmak amacıyla İstanbul’da bulunan Bayburt Ak Parti Gençlik Kolları heyeti Gazetemizi ziyaret etti.

AK Parti Gençlik kollarından Gazetemize Ziyaret..
10 Haziran 2019 Pazartesi 17:56

            Bayburt Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Durgut, Gençlik kolları Başkan yardımcısı Serhat Gürbüzer ve Batuhan Erbay gazetemizi ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.

            Başkan Durgut,İstanbul’daki seçim çalışmalarına  destek olmak amacıyla Bayburtlu Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek hemşerilerimizden destek isteyeceğiz dedi.

            Anadolu ve Avrupa yakasında Köy Dernekleri,Bayburtlu Esnaflar ve gençlerle bir araya geldiklerini belirten Başkan Durgut İstanbul’da hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında Gençlerle iki toplu program düzenleyeceklerini belirtti.

            İstanbul seçimlerinin önemine değinen Durgut,Büyükşehir Belediye seçimlerini mutlaka almamız gerekiyor.Bu seçimin Belediye seçiminden ibaret olmadığını Tüm İstanbul’daki vatandaşlarımız gibi Bayburtlu Hemşerilerimizde iyi biliyor.

             Biz Bayburt AK Parti Gençlik kolları olarak tatilini Bayburt’ta geçiren hemşerilerimizin İstanbul a getirilerek ol kullanması çalışmalarına katkı sunmaya,31 Martta sandığa gitmeyen hemşerilerimizi tespit ederek çalışmalar yapıyoruz dedi.

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