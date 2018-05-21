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AK Parti'de aday listesi belli oldu!

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi.

AK Parti'de aday listesi belli oldu!
21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:03

YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Ravza Kavakçı Kan

İsmet Uçma

Berna Satır

Hulusi Şentürk

Fatih Süleyman Denizoğlu

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Mustafa Sincan

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

Sinem Demir

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Ahmet Zembilci

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Muhammet Aksoy

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ahmet AydınAntalya

İbrahim Halil Fırat

Mahmut Fatih Toprak

AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özgün Özmen

Erhan Tenekeci

AK PARTİ ANKARA 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Fatih Şahin

Yalçın Akdoğan

Ali İhsan Arslan

Murat Yıldırım

Fatma Öncü

Fahri Usta

AK PARTİ ANKARA 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Mustafa Destici

Lütfiye Selva Çam

Emrullah İşler

Orhan Yegin

Arife Polat Düzgün

Zeynep Yıldız

Ahmet Fethan Baykoç

AK PARTİ ANKARA 3 NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Mehmet Naci Bostani

Asuman Erdoğan

Nevzat Ceylan

Barış Aydın

Hacı Turan

Meryem Göka

AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mevlüt Çavuşoğlu

Mustafa Köse

Sena Nur Çelik

İbrahim Aydın

Atay Uslu

Kemal Çelik

Gülçin Özboz

Seyit Emre Göyük

Ercan Mektep

Mustafa Erkan

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Adil Çelik

Belgin Uygur

Yavuz Subaşı

Mustafa Canbey

Pakize Mutlu Aydemir

Ömer Alan

Osman Bıldır

Zeynep Deniz

Encan Aydoğdu

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Cahit Özkan

Şahin Tin

Ahmet Yıldız

Nilgün Ök

Hasan Oymak

Mustafa Semerci

Dilek Çevik

Adem Kayar

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Recep Akdağ

Zehra Taşkesenlioğlu

Selami Altınok

İbrahim Aydemir

Zafer Tarıkdaroğlu

Fazilet Dağcı Çığlık

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Abdulhamit Gül

Ahmet Uzer

Mehmet Erdoğan

Abdullah Nejat Koçer

Derya Bakbak

Ali Şahin

Müslüm Yüksel

AK PARTİ İZMİR 1 NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Binali Yıldırım

Mahmut Atilla Kaya

Ceyda Bölünmez Çankırı

Cemal Bekle

Bilal Doğan

Emre Cemil Ayvalı

Temel Yıldırım

AK PARTİ İZMİR 2 NOLU SEÇİM BÖLGESİ

Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mahir Ünal

Ahmet Özdemir

Celalettin Güvenç

İmran Kılıç

Mehmet Cihat Sezal

Habibe Öçal

Türk İslam Karakoç

Mehmet İlker Çitil

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Özhaseki

Mustafa Elitaş

Taner Yıldız

İsmail Emrah Karayel

İsmail Tamer

Hülya Nergis

Sami Dedeoğlu

AK PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Fikri Işık

İlyas Şeker

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Mehmet Akif Yılmaz

Sami Çakır

Cemil Yaman

Emine Zeybek

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ahmet Sorgun

Tahir Akyürek

Orhan Erdem

Leyla Şahin Usta

Ziya Altunyaldız

Hacı Ahmet Özdemir

Gülay Samancı

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