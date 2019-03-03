Yumak'ın 'şehrimizin gelişimine ve vatandaşlarımızın refahına odaklanmış 6 tematik alanda toplam 69 proje' ifadeleriyle açıkladığı vaadleri arasında kültür, tarım, ekonomi, sağlık, eğitim, spor alanlarında projeler yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Fatih Yumak, belediyenin planlama ve karar alma süreçlerine tüm kesimlerin katılımını ve erişimini sağlayacaklarını iafde ederek, “Ben yaptım oldu” anlayışı ile asla davranmayacaklarını belirtti.

"Birlikte en güzelini başaracağız" diyen Yumak, "Kadınlarımızın, gençlerimizin ve engellilerimizin kentsel yaşamın tüm alanlarında adil bir şekilde yer almasını sağlayacağız. Sadece yeni yollar yapmayacağız, vatandaşımızın gönlüne gidecek yolları da inşa edeceğiz. Bilindiği gibi; kentlerin sorunlarını ve potansiyelini doğru bir şekilde tespit edebilmek doğru bir planlamanın olmazsa olmazıdır. Bu nedenle; şehirlerin hayatında bir günün bile kıymetli olduğunu bilerek adaylığın tevdi edildiği ilk günden itibaren, Bayburt’un temel sorun alanları, vatandaşımızın beklentileri ve çözüm önerilerine yönelik çalışmalara hemen başladık.

Gerek ziyaretlerimiz sırasında, siz değerli vatandaşlarımızdan aldığımız görüş ve öneriler, gerekse de Bayburt’la ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmalar çerçevesinde bir eylem planı oluşturduk. Akabinde bu eylem planını somutlaştıracak projeleri ürettik" dedi. "Geleceğin Bayburt'unu beraber inşa edeceğiz" Bayburt'u bölgenin parlayan yıldızı ve marka şehri yapacağını söyleyen Yumak, "Bu kitapçıkta; tamamı şehrimizin gelişimine ve vatandaşlarımızın refahına odaklanmış 6 tematik alanda toplam 69 proje yer alıyor.

Bu projeler; kentimizin yaşadığı sorunların aşılmasına çok değerli katkılar sağlayacağı gibi, Bayburt’u ilham veren, model alınan yenilikçi bir şehir haline getirecektir. İnşallah Bayburt bölgenin parlayan yıldızı, marka şehri olacaktır. Bayburt’u insan ve medeniyet odaklı bir şehir olarak gelecek nesillere teslim etmenin sorumluluğu hepimizin sırtında…

Bu nedenle; çevresini, doğasını, tarihi mirasını ve kültürel değerlerini koruyarak, geleceğin Bayburt'unu beraber inşa edeceğiz. Şimdiden söz veriyorum ki yalnız ve sadece insanımızı merkeze alacağız. Birilerinin değil milletin adamı olacağız. Hizmet anlayışımızda bilgi, tecrübe ve liyakat yegâne referans kaynaklarımız olacak.

Bizim belediyecilik anlayışımız;

Gönül Belediyeciliği olacaktır.

Proje belediyeciliği olacaktır.

İstişare belediyeciliği olacaktır.

Samimiyeti ve tevazuu yol arkadaşımız yapacağız. Kapımızı da gönlümüze de sonuna kadar açık tutacağız.

Hadi gelin; daha müreffeh bir Bayburt’u birlikte inşa edelim.

Hadi gelin; Sayın Cumhurbaşkanımıza Bayburt’tan kuvvetli bir selam gönderelim ve onun dediği gibi “Bayburt’tan Türkiye’nin özetini yazalım.”

Hadi gelin; destanlar şehri Bayburt’ta yeni destanları şehrin hafızasına kazıyalım" diye konuştu.

Yumak’ın projeleri sırasıyla şöyle:

1.1 Dede Korkut Obası

Bayburt’u Türk Dünyası ekseninde merkez yapmayı hedefleyen bu vizyoner proje ile hikâyelerin geçtiği dönemin mimari anlayışıyla bir Dede Korkut Obası yapmak hedeflenmektedir. Oba içerisinde cirit alanları, okçuluk alanları, tören alanları, simülasyon alanları, çadır konferans salonu, çadır oteller gibi pek çok yapı bir peyzaj bütünlüğü içinde yer alacaktır. Proje; Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin tüm etkinliklerini burada yapmaya imkân sağlayabileceği gibi, Türkiye genelinde yapılan geleneksel spor dalları yarışmalarının tamamına da ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

1.2 İçme Suyu İyileştirme

Şehir içme suyu kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışma yapılacaktır. Yeni temiz ve sağlıklı su kaynakları şebekeye eklenerek şehir içme suyunun kalitesi arttırılacaktır. İçme suyunda abonelik, fatura ve kullanım sorunlarını ortadan kaldıracak akıllı sayaç uygulaması yaygınlaştırılacaktır. Eski sayaçlar akıllı sayaçlar ile belediyemiz tarafından değiştirilecektir.

1.3 Cadde Düzenlemesi (2. ETAP)

Taş köprüden yeni valilik binasına kadar (Akşemsettin caddesi) cadde düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapılacaktır. Yaya yürüyüş konforu ön planda olacak şekilde araç trafiği ve park yerleri yeniden düzenlenecektir. Yeşillendirme ve peyzaj düzenlemesi yapılarak Bayburt’un şehir estetiğine değer katacak bir cadde oluşturulacaktır.

1.4 Tarım Yerleşkesi

Devam eden tarım yerleşkesi 1. etabı hızla tamamlanarak; hayvan pazarı, mezbahane, sokak hayvanları barınağı ve hayvan hastanesi hemen hizmete açılacaktır. Tarım yerleşkesinden ana transit yola ve cezaevi-Aydıntepe yoluna bağlantı yolları yapılarak yerleşkenin ulaşım ve işlerliği arttırılacaktır. Tarım yerleşkesinin ticari alan, depo ve diğer sosyal birimlerinden oluşan 2. etabı yapılarak hizmete açılacaktır.

1.5 BAYBURT YEREL ÜRÜN PAZARI

Bayburt’un ticaret hayatını çeşitlendirmek, başta tarımsal ürünler imalatı olmak üzere yerel ekonomik değer taşıyan ürünlerin üretilmesini teşvik etmek ve bu tür ürünleri üreten hemşerilerimizin aracısız olarak halka satış yapmasına imkan tanımak için yenilikçi uygulamalar hayata geçirilecektir. Bu düşüncenin bir yansıması olarak Bayburt’a yerel ürün pazarı kazandırılacaktır.

1.6 KENTSEL DÖNÜŞÜM 1. ETAP

Genç Osman Mahallesi ve eski sanayi sitesinde kentsel dönüşüm alanı ilan edilen mevcut bölgelerde ivedi bir şekilde kentsel dönüşüm çalışması başlatılacaktır. Bu bölgedeki mevcut kentsel dönüşüm projesi, konut ve işyeri sahiplerinin talep ve öncelikleri dikkate alınarak yeniden hazırlanacak olup, mahallemiz alt ve üst yapı olarak modern bir yerleşim bölgesi haline getirilecektir.

1.7 YENİ KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR

Bayburt’ta yapılan yeni yatırımlara rağmen araç sayısının artışına bağlı olarak devam eden otopark ihtiyacının çözümü için iki farklı eylem planı hayata geçirilecektir. Öncelikle şehir merkezinde 2 ayrı bölgede yeni kapalı otopark yapılacaktır. İkinci bir eylem olarak da şehir merkezine yürüyüş mesafesinde bulunan ve hali hazırda kullanılmayan metruk yapılar mülk sahiplerinin de muvaffaktı alınarak belediye tarafından temizlenecek; zemin ve çevre düzenlemesi yapılarak açık otoparklara dönüştürülecektir. Özellikle yeni kamu binalarının yapımıyla trafik yoğunluğu artan Vali Nihat Üçyıldız caddesinde (Defterdarlık- ağız diş sağlığı yokuşu) otopark sorunu çözmek için özel bir çalışma yapılacaktır.

1.8 YENİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Günümüz belediyecilik anlayışında sadece merkezi bütçeden ayrılacak kaynaklarla hizmet etme anlayışının yerine yeni gelir alanları oluşturup halkın refahına arttıran belediyecilik anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Belediyelerin yeni gelir alanları oluşturmasını bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle daha önce yapılan güneş enerjisi santraline ilave olarak yeni bir güneş enerjisi santrali yapılarak çok kısa bir sürede hizmete alınacaktır.

1.9 ÇORUH SAĞ SAHİL DÜZENLEME

Taş köprü ve Erzurum köprüsü arasında Çoruh nehri sağ sahilinde düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapılacaktır. Araç trafiği, yürüyüş yolları yeşillendirme çalışması yapılacak, Çoruh kenarında restoran ve kafeterya oturma alanları oluşturulacaktır.

1.10 BAYBURT TİCARET MERKEZİ (BTM)

Bayburt Ortaokulu ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bulunduğu alana yapılacak olan Bayburt Ticaret Merkezi (BTM) tam bir başyapıt olacak şekilde planlanacaktır. Yatay mimari anlayışa göre tasarlanacak olan projede; farklı büyüklüklerde modüler ofisler, kapalı otopark, açık otopark, teras, sosyal donatılı ortak alanlar, teknolojik altyapı, konferans salonu ve değişik büyüklüklerdeki toplantı salonları ile Bayburt’un ticaret hayatına yeni bir soluk kazandıracaktır. Her detayın konforlu ve prestijli bir iş yaşamı için planlanacağı projede; Bayburt’un kültürel geçmişine ilişkin izler de yer alacak.

1.11 ŞEHİR GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARI

Kapılar şehirlerin önsözüdür. Bayburt gibi kadim bir kültüre sahip olan şehirlerin bu önsözü çok daha güçlü bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Bu nedenle biri Ortaöğretim Yerleşkesinin bulunduğu bölgeye, biri kayışkıran mevkiine, diğeri de Baberti Külliyesinin bulunduğu bölgeye olmak üzere üç adet şehir giriş kapısı yapılacaktır. Kapıların mimari konsepti şehrimizin tarihsel birikimine uygun olarak tasarlanacak ve üzerinde “Dede Korkut’un Şehri Bayburt’a Hoş geldiniz” ifadesi yer alacaktır.

1.12 ÇAYKARA YOLU CADDE DÜZENLEMESİ

Sadece şehir merkezinde değil alternatif ulaşım akslarında da çeşitli rehabilitasyon çalışmalarını hayata geçireceğiz. Bayburt- Çaykara yolu, hastane önünden atık su arıtma tesisine kadar bölünmüş yol olarak bir bulvar haline getirilecektir. Ayrıca Kaleardı Mahallesi yatılı okul yolunda ulaşım altyapısı iyileştirilecek, ışıklandırma ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

1.13 KENTSEL DÖNÜŞÜM – 2. ETAP

Temel önceliklerimizden biri de vatandaş dostu uygulamalarla şehrimizi geçmişiyle koparmadan dönüştürmek olacaktır. Bayburt’ta imar ve yapılaşma sorunlarının yoğun olduğu mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışması başlatılacaktır. Bu mahallelerimiz, tüm altyapı hizmetleri yenilenmiş, sosyal donatı ve yapı kalitesi ile üst düzey yaşanabilirliğe sahip yeni yerleşimlere dönüştürülecektir.

1.14 ŞEHİR PRESTİJ SOKAKLARI

Şehir merkezinde Bayburt çarşı kültürünü yansıtan sokaklar, gün içi belli saatlerde trafiğe kapatılacaktır. Yayalar için trafikten arındırılmış prestijli sokaklar oluşturulacaktır. Bayburt’ta yer alan sokaklardan biri açık hava resim sergileri, mini konserler gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği bir Sanat Sokağı olarak yeniden tasarlanacaktır.

1.15 BAYBURT ALIŞ VERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ (AVYM)

Anayol üzerinde içerisinde mağazalar, kafeteryalar, bowling salonu, sinema salonu, otopark ve restoranların olduğu yeni bir alışveriş ve yaşam merkezi yapılacaktır. Mimarisinde ağırlıklı olarak ahşap ve doğal taş gibi sıcak malzemelerin kullanılacağı Bayburt AVYM bir yanıyla Bayburt’a ihtiyacı olan yeni bir yaşam merkezi sunarken, diğer yanıyla da Doğu Anadolu’nun son Durağı, Doğu Karadeniz’in giriş kapısı olan Bayburt’un bu stratejik konumundan ekonomik bir değer oluşturulmasına da imkân sağlayacaktır. Bölgemizde karayolunun hemen bitişiğin-de yer alan bir AVM bulunmaması, yapılacak olan Bayburt AVYM’nin bölgesel bir marka olmasını da destekleyecektir.

1.16 YENİ HALK PAZARI

Bayburt’ta yaşayan hemşerilerimizin Pazar imkânlarından çok daha fazla yararlanabilmesi için Şingah ve Kaleardı Mahallelerinin kolayca erişebileceği bir alanda ikinci pazar kurulması sağlanacaktır. Haftada iki gün pazar kurulması sağlanarak, şehrimizin ticari hayatına işlerlik kazandırılacaktır.

1.17 YENİ NESİL OTOGAR (YENOP)

Enerjisini güneşten üreten ve doğal ışıktan yararlanan, bu nedenle ısınma maliyetlerini minimum değerlere indiren, çift kabuklu olması nedeniyle iklime duyarlı ve güneş denetimi sağlayan, düzayak kullanıma olanak tanıyan engelli ve yaya dostu bir otogar projesini hayata geçireceğiz.

2.1 MİLLET BAHÇESİ VE MİLLET KIRAATHANESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütülen Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi projesini Bayburt’ta da hayata geçiriyoruz. Planlama çalışmaları tamamlanan proje ile şehrimize hakim bir alanda bulunan Bayburt Şehit Osman tepesi vatandaşlarımızın rahatça dinlenebileceği, ücretsiz internet hizmeti ve ücretsiz çeşitli ikramlar alabileceği bir hale dönüştürülecektir.

2.2 ÇORUH KALE PARK

Bayburt’un en önemli doğal peyzaj değerlerinden biri olan Çoruh nehrini, turizm açısından çok daha etkin bir şekilde kullanmak önemli önceliklerimizden biri olacaktır. Bu kapsamda Bayburt Kalesinin eteklerinde doğal yapı ve tarihi dokuyla uyumlu bir sosyal tesis inşa edilecektir.

2.3 ÇORUH NEHRİ REKREASYONU

Çoruh nehrinde yapılan çalışmanın vatandaşımızla buluşması ve kent estetiğine katkı yapar bir şekle dönüşmesi için çalışmalar yürütülecektir. Müftülük ile Erzurum köprüsü arasında yapılan Çoruh nehri ıslah çalışması kapsamında nehir yatağı içindeki yürüyüş koridorları düzenlenecektir. Kafeterya ve oturma alanları oluşturulacak, yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

2.4 BATI PARK BELEDİYE ORMANI

Bayburt’ta yeşil alan miktarını mutlak suretle arttıracağız. Bu nedenle şehrimizin muhtelif alanlarına yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına ilave olarak mevcut Organize Sanayi Bölgesi, Göçmen Geri Gönderme Merkezi, Cezaevi ve Tarım Yerleşkesinin bulunduğu bölgede Batı Park Belediye Ormanı oluşturulacaktır. Bu alanda periyodik ağaçlandırma çalışmaları yapılarak en az 2 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır.

2.5 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM MERKEZİ

Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de şehir peyzajında kullanılan bitkiler, ağaçlar ve çiçekler için harcanan kaynak hatırı sayılır bir yekûn tutmaktadır. Bu nedenle belediyemizin mevcut makine parkı ve insan kaynağı kullanılarak Süs bitkileri üretim merkezi kurulacaktır. Bu merkezde şehir peyzajı için ihtiyaç duyulan süs bitkileri yetiştirilecektir. Tek yıllık ve çok yıllık süs bitkisi üretimi ile şehrimizdeki ilçe ve belde belediyelerin de ihtiyaçları karşılanabilecektir.

2.6 TÜRK DÜNYASI PARKI

Bayburt’un çok önemli bir noktasında yer alan Türk Dünyası Parkının işlevi ve estetik değerini geliştirmek için yeni bir çalışma yapılacaktır. Parkın zemin kot farkı giderilecek, parkın cadde ve Çoruh’la bütünleşmesi sağlanacaktır.

2.7 BAYRAKLI TEPE SEYİR TERASI

Bayburt’un turizm cazibesini desteklemek ve Dede Korkut markası üzerinden Bayburt’u Türk Dünyasının merkezlerinden biri haline getirebilmek için Türkiye’nin en büyük şehir manzaralı cam teras uygulaması hayata geçirilecektir. Duduzar tepesine inşa edilecek olan cam terastın hemen arkasında Türk Devletlerinin dev bayrakları yer alacak; bu alandan gece gündüz Bayburt’un eşsiz manzarasını izlemek mümkün olacaktır.

2.8 HOBİ BAHÇELERİ

Zaman geçtikçe gelişen şehir hayatı başta çocuklar olmak üzere insanlarımızın toprakla temasını azaltıyor. Bayburt Belediyesi olarak Bayburt merkezde yaşayan insanların yeniden toprakla buluşması ve hobi amaçlı tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunabilmesi için şehir merkezine yakın bir bölgede hobi bahçeleri oluşturulacaktır. Bahçelerde elektrik, sulama, ulaşım altyapısı ve bakım kulübeleri oluşturularak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

2.9 CENAZE HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Bayburt’ta Belediyemizin verdiği cenaze hizmetlerinin standartlarını yükseltecek ve kapsamını genişleteceğiz. İlimizde bulunan tüm mezarlıkları çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla ecdadımıza yakışır hale getireceğiz. Mahalle muhtarlarımızın sorun yaşadığı gasilhane hizmetleri ve mezar kazma gibi işlemleri Belediyemizin imkânlarıyla yerine getireceğiz.

2.10 KADİM KEYİF ÇORUH

Şehrimizin en yoğun kullanılan alanlarından biri olan Çarşı Köprüsü ile Belediye köprüsü arasında Çoruh kenarında yer alan kısmın bir peyzaj bütünlüğü halinde yeniden tasarlanması sağlanacaktır. Bu alanda standart sosyal ve ticari açık alanlar düzenlenerek şehrimize ve Çoruh’umuza yakışır hale getirilecektir.

2.11 SIFIR ATIK – ÇEVREYE DEĞER KATTIK

Bayburt’ta atıkların toplanmasından ve bertarafından sorumlu olan Bayburt Belediyesi kuracağı geri dönüşüm merkeziyle, hem çevreci belediye anlayışına yeni bir boyut kazandıracak, hem de ilave istihdam ve gelir alanı oluşturacaktır. Bayburt Belediyesi çevre dostu bir belediye olarak atıkların kaynakta ayrı toplanması ve depolanması ile ilgili model uygulamaları hayata geçirecektir.

2.12 30. YIL PARKI

Taş köprünün hemen yanında bulunan ve kamyonet ve iş makinesi parkı olarak kullanılan Çoruh nehri kenarındaki alan, modern yeşil bir park haline getirilecektir. Şehre marka değeri katacak bu prestijli proje 3 ay içerisinde tamamlanarak, Bayburt’un vilayet oluşunun 30. yılı olan 21 Haziran 2019 tarihinde hizmete açılacaktır.

2.13 ŞEHİR GEÇİŞİ PEYZAJ UYGULAMASI

Karayoluyla Bayburt’tan geçen tüm insanların hem merhabasının, hem de hoşçakalının çok daha güzel olması ve bu insanlarda şehrimizle ilgili çok daha olumlu bir intiba oluşabilmesi için Organize sanayiden başlayarak 21 Şubat sanayi sitesine kadar olan ana yol şehir geçişinde peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Tüm döner kavşak göbeklerinde Bayburt tarihi ve kültürel değerlerini yansıtacak görsel eserler yerleştirilecek ve bu alanlar ışıklandırılacaktır.

2.14 ŞEHİT NUSRET PARKI PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ

Bayburt’un kalbinde yer alan Şehit Nusret Parkını şehrimize yakışır bir şekilde yeniden planlıyoruz. Çok daha konforlu oturma alanları ve yeni peyzaj uygulamalarıyla şehrimize değer katacak hale getiriyoruz. Proje ile Şehit Nusret Parkına çocuk oyun alanları ilave edilecek ve su değirmeni yapılarak görsel ve işitsel algılanması desteklenecektir. Nehir suyuna temas basamakları oluşturularak, parkın nehirle ilişkisi güçlendirilecektir.

3.1 YAŞLI VE ENGELLİ İZLEME SİSTEMİ (YES)

Belediyeciliği sadece yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçlarını gideren bir organizasyon olarak görmeyeceğiz. Belediyeciliği vicdanın sesini duyan, vatandaşın gönlünü temel varış noktası olarak algılayan bir anlayışla icra edeceğiz. Bu nedenle en önemli projelerimizden biri olarak ilimizde kısa adı YES olan Yaşlı Engelli İzleme Sistemi kurulacaktır. Bu sistemle Hedef grubun ihtiyaç ve sorunları en kısa sürede tespit edilerek gerekli destek ve yardım sağlanacaktır. Kendi işlerini yapamayacak durumda olan yaşlılarımız için belediyemiz bünyesinde alanında eğitimli personellerden oluşan bir ekip (Bayburt Şefkat Timi) kurularak, bu vatandaşlarımıza kişisel ve ev içi hizmet desteği sağlanacaktır. YES sistemine dahil edilen tüm vatandaşlarımız hiçbir aracıya gerek kalmaksızın kendileri için tanımlanmış hat üzerinden istek ve taleplerini belirtebilecek ve bu talepler mümkün olan en kısa sürede yerine getirilecektir. Önümüzdeki dönemde Bayburt Belediyesinin temel vizyonu Yaşlı ve Engelli dostu bir şehir olarak ön plana çıkacaktır.

3.2 FİZİK TEDAVİ HASTANESİ

Belediyeciliğin kapsama ve etki alanını genişleteceğiz. Bayburt’un ve Bayburtlunun menfaatine olan her projenin hayata geçmesi için çaba göstereceğiz. Bayburt’un mevcut fiziki imkânlarından maksimum verim alınması önemli önceliklerimizden biri olacak. Yeni Hastane binasının yapımıyla birlikte boşalacak olan hastane binasının bölgede ihtiyaç olarak düşünülen Fizik tedavi hastanesi olarak değerlendirilmesi için projeler üretilecek ve gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

3.3 ESNAF DESTEK VE DANIŞMA BİRİMİ (EDEBİ)

Bayburt Belediyesi olarak; şehir merkezinde faaliyet gösteren esnaflarımızın varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak için, Esnaf Eylem Planı hazırlayarak çalışmalar yürüteceğiz. Ülkemizde ve ilimizde esnaflarımızla ilgili hayata geçirilen teşvik ve desteklerle ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı bu birim, esnaflarımızın talep ve beklentileriyle ilgili işlemleri de yürütecektir. İlimizde bulunan Esnaflar, doğrudan Bayburt Belediyesinin sağlamakta olduğu su vb. hizmetlerde esnafa özel yeni indirimlerden de yararlanabilecektir.

3.4 ÇOCUK SOKAĞI

Tespit edilecek bir sokak, çocuk sokağı olarak düzenlenerek hizmete açılacaktır. Çocuklar bu sokakta ebeveynlerinin kontrolünde rahatça oynayabilecek ve sosyalleşecektir. Ayrıca belirli periyotlarla belediyemiz tarafından çocuklara yönelik eğlendirici ve eğitici çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir

3.5 YARDIM MARKET (ŞEFKA®T)

Bazen alt gelir gurubuna mensup insanlarımıza yönelik yapılan yardım ve bağışlar vatandaşımızın onurunu incitici bir hal alabilmekte, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bazıları bu yardımdan yararlanma konusunda sorun yaşayabilmektedir. Bu tür sosyal yardımların tek elden, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşabilmesi için Bayburt Belediyesi bünyesinde (ŞEFKA®T) uygulaması hayata geçirilecektir. Bayburt genelinde bulunan köy ve mahalle muhtarlarıyla işbirliği halinde gerçekleştirilecek olan bu proje ile gerçek ihtiyaç sahipleri belirlenerek kendilerine verilen kartlara tanımlanan bedel üzerinden aylık olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecektir.

3.6 KÖYDEN KENTE KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ (KÖKEN)

Şehirde yaşayan çocukların doğayla ve üretimle ilgili tecrübe ve becerileri yetersiz kalmaktadır. Köyde yaşayan çocukların ise farklı kültürler ile etkileşim alanı son derece sınırlı gerçekleşmektedir. Bu nedenle şehir merkezinde okuyan çocukların köyle, köylerde okuyan çocuklarınsa şehir merkeziyle belli bir etkileşim alanı içerisinde buluşması sağlanacaktır. Bayburt Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde periyodik olarak bu faaliyeti icra edecektir.

3.7 ÇOCUKLARDAN BELEDİYEYE MEKTUP VAR

Bayburt’ta yaşayan çocuklarımız arasında fırsat eşitliğini tesis edecek uygulamaları çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Bayburt’ta özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı mahallelerde eğitim gören öğrencilerden talep ve isteklerini bir mektup olarak yazması istenerek, tespit edilen istek ve ihtiyaçları gönüllülerle eşleştirilerek giderilecektir.

3.8 ÜSTÜN YETENEK ATÖLYESİ VE MERKEZİ SINAV DESTEĞİ

Bayburt Belediyesinin önemli misyonlarından biri de Bayburtlu çocuklarımızın eğitimdeki başarılarını desteklemek olacaktır. Bu misyonun bir parçası olarak ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler için il genelinde belediye destekli ücretsiz deneme sınavları yapılacaktır. Başarılı öğrenciler için sayısal, sözel ve sanatsal eğitim atölyeleri açılarak ücretsiz kurslar verilecektir.

4.1 BAYBURT KALESİ YENİ IŞIKLANDIRMA VE SES SİSTEMİ

Bayburt’a hakim bir tepeye kurulmuş olan Bayburt kalesinin tarihsel hakimiyetini ön plana çıkarabilmek için özel bir aydınlatma planı oluşturularak görünürlüğü desteklenecektir. Bayburt kalesinin sahip olduğu görkemli yapısını ortaya çıkarabilmek için ses ve ışığı bir plan dâhilinde kullanarak kalenin kente olan turizm katkısı arttırılacaktır. Sonuç olarak en önemli miraslarımızdan biri olan Bayburt Kalesi hem duyulan, hem de her saat görülen bir yapıya kavuşturulacaktır.

4.2 CADDELER CEDDİMİZLE BULUŞUYOR

Bayburt’un görkemli geçmişi paralelinde şekillenen çok önemli tarihi ve kültürel birikimi bulunmaktadır. Bu birikimin yeni nesiller tarafından çok daha iyi bir şekilde bilinmesi için Bayburt’un değerleri Bayburt’a nakış nakış işlenecektir. Şehre ve şehir kimliğine değer katan şahsiyetlerin isimleri uygun cadde, sokak ve köprülere verilerek yaşatılacaktır.

4.4 AVRUPA VE DÜNYA KALELİ KENTLER BİRLİĞİNE ÜYELİK

Türkiye’nin en önemli kalelerinden birine sahip olan Bayburt’un Avrupa Kaleli Kentler Birliği ile Dünya Kaleli Kentler Birliğine üye olması için gerekli çalışmalar yapılarak bu organizasyonlar üzerinden Bayburt Kalesi ve Bayburt’un etkin tanıtımı sağlanacaktır.

4.4 BAYBURT ŞEHİR KONSERVATUARI

Bayburt Belediyesi bünyesinde gönüllüler ve eğitimcilerden oluşacak bir insan kaynağı ile Bayburt Şehir Konservatuarı kurulacaktır. İlk aşamada Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları oluşturularak şehrin muhtelif yerlerinde konserler icra edecektir. Yine bu konservatuar bünyesinde Mehteran takımı ve Tiyatro ekibi de yer alacaktır.

4.5 DEDE KORKUT ŞÖLENLERİ YENİ VİZYON

Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin uluslararası niteliği desteklenerek, şölenler Türk Dünyası açısından bir buluşma vesilesi haline getirilecektir. Şölenler tekrar 7 güne çıkarılacak olup Soğanlı dağı etkinlikleri ile şehrimizin Karadeniz turizminden yararlanması sağlanacaktır.

4.6 ŞAİR ZİHNİ ŞİİR BÜYÜK ÖDÜLÜ

Bayburtlu Zihni Türk edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Bu büyük ismin varlığına bir şükran vesilesi olarak Bayburt Belediyesi tarafından şölen haftasına denk gelecek şekilde her yıl Şair Zihni Şiir Büyük Ödülü altında Türk Dünyasını kapsayacak şekilde bir şiir yarışması düzenlenecektir.

4.7 YILDIZ GARAJI RESTORASYONU

Bayburt’un önemli tarihsel mekanlarından biri olan Yıldız garajının geçmişinden getirdiği itibarını yeniden iade edeceğiz. Yıldız Garajını şehrin yeni bir prestij mekanı olarak yeniden tasarlayarak hemşerilerimizin, orada bulunan esnafımızın ve şehrimize gelen turistlerin hizmetine sunacağız.

4.8 CUMHURİYET OTELİ RESTORASYONU

Bayburt’un önemli sivil mimari örneklerinden biri olan Cumhuriyet otelinin aslına uygun olarak restorasyonu gerçekleştirerek, önceden olduğu gibi şehrimize değer katacak bir hale getireceğiz.

4.9 BAYBURT EVLERİNİN RESTORASYONU

Bayburt kimliğinin önemli kartvizitlerinden biri olan Bayburt Evlerinin korunması için bir acil eylem planı oluşturacağız. Mümkün olan en kısa sürede mülk sahipleriyle temasa geçilerek bu evlerin aslına uygun olarak restorasyonu veya restitüsyonu gerçekleştirilecektir.

4.10 DEDE KORKUT MÜZESİ ve KENT HAFIZA MERKEZİ

UNESCO tarafından sözlü kültürel miras listesine dahil edilen Dede Korkut’un şehrimizle olan bağını daha da görünür kılmak için Dede Korkut Müzesi kurulacaktır. Bu müzede Dede Korkut’un yaşadığı varsayılan döneme ilişkin görseller, Dede Korkut hikâyelerinin geçtiği illere ve ülkelere ait etnografik materyaller yer alacak, isteyenler Dede Korkut Hikayelerinin animasyonlarını izleyebile-cektir.

Yenilikçi bir uygulama olarak; şehrimize özgü değerlerin, maddi-manevi, yazılı, sesli ve görüntülü bütün verilerin toplandığı bir Kent Hafıza Merkezi kurulacaktır. Bayburt’la ilgili her çeşit bilgiye ulaşmak isteyen hemşerilerimiz, araştırmacılar ve akademisyenler Bayburt kent hafıza merkezinden temin edebilecektir. Bu merkezde;

Tarihsel envanter birimi (Yazılı kaynaklar, kalıntılar, bul-gular, belgeler, eserler. (Tarihi eserlerin minyatürleri)

Dijital Kent bilgi sistemi birimi

Kente ait uluslararası üne sahip kişilerin minyatür heykelleri, ulusal üne sahip kişilerin alfabetik tanıtım kataloğu. 4. Kent veya il sınır-ları kapsamında yetişen bitki örtüsü örnekleri. (Bu bitkiler, kuru-tularak yanında da tanıtım yazısı yazılarak sergilenmelidir.

Kente Ait Sofra/Mutfak kültürü

Kent Sözlüğü gibi bölümler yer alacaktır.

4.11 YENİ KÖPRÜLER

Bayburt’un en önemli doğal kaynak değerinden biri olan Çoruh Nehrini şehrimize gelenlerin zihnine iz bırakacak şekilde nakış nakış işleyeceğiz. Bu amacımızın bir parçası olarak, şehir merkezinde yer alan tüm köprüleri Çoruh Nehri ve Bayburt Kalesiyle peyzaj bütünlüğü sağlayacak şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bu köprülerin planlanmasında Türkiye’nin en önemli mimarlık firmalarıyla işbirliğine gidilerek, kent hafızasının izlerini taşıyan, özgün eserler olması sağlanacaktır.

4.12 21 ŞUBAT KURTULUŞ ŞÖLENLERİ

Tarih boyunca vatana ve millete sadakatin timsali olmuş Bayburt’un bu kimliğini çok daha güçlü bir şekilde hatırlatmak için 21 Şubat’ı içine alan haftada Kurtuluş Şenlikleri düzenlenecektir. Bir hafta boyunca, konserler, tiyatro gösterileri, Ataya Saygı Yürüyüşü, bilimsel toplantılar ve kış sporları müsabakaları gibi etkinlikler tertip edilecektir. Ayrıca bu organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak Kop Müdafaasının ulusal ve uluslararası bilinirliğini destekleyecek muhtelif çalışmalar yürütülecektir. Tüm bu etkinliklerde il içinde ve il dışında bulunan Sivil Tolum Kuruluşlarımızla etkin bir işbirliği sağlanarak; dernek ve vakıflarımız sürece dahil edilecektir.

5.1 BAYBURT SPOR YERLEŞKESİ

Bayburtumuzun gururu Bayburtsporumuz için; konaklama, antrenman sahası, spor salonu, yüzme havuzu, idari bina vb. birimlerden oluşan yeni ve modern bir yerleşke yapılacaktır. Böylece Bayburtsporumuzun sürekli hedef kovalayacak bir alt yapıya kavuşması sağlanacaktır.

5.2 YENİ ŞEHİR YENİ SPOR PARKI

Yaz aylarında halkımızın önemli sosyal alanlarından birisi olan yeni şehir parkında açık spor alanları oluşturulacaktır. Basketbol sahası, tenis kortu, kum voleybol sahası, mini futbol sahası vb. açık spor aktiviteleri alanları yapılacaktır.

5.3 ÜNİVERSİTE BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ (ÜBİM)

Bayburt şehir nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan öğrencilerin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılımını desteklemek için Bayburt Belediyesi bünyesinde kısa adı ÜBİM olan Üniversite Belediye İletişim Merkezi kurulacaktır. Bu merkez bünyesinde üniversite öğrencilerimizle periyodik toplantılar yapılarak, öğrencilerimizin sorun öneri ve talepleri değerlendirilecektir. Öğrencilere yönelik sosyal ve sportif etkinlikler, il içi ve il dışı kültür gezileri gibi çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de bu merkezden planlanacaktır.

5.4 AMATÖRE PROFESYONEL DESTEK

Bayburt’ta yaşayan çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı yetişmesine imkan tanımak için İl genelindeki amatör spor kulüpleri belediyemiz tarafından desteklenecektir. Amatör kulüplerin yaşatılması ve yeni amatör kulüplerinin kurulması için malzeme ve nakdi destek sağlanacaktır. Ayrıca Belediye bünyesinde salon sporları kulüpleri kurulacaktır. Ulusal lig hedefleyen Basketbol ve Voleybol takımları oluşturarak gençlerimizin bu alanda da gelişimi desteklenecektir.

5.5 ÜNİVERSİTE BİSİKLET MARKET (ÜNİ-BİS)

Bayburt’ta son dönemde yaygınlaşmaya başlayan bisiklet kullanımını teşvik etmek için Bayburt Üniversitesinin Baberti Külliyesinde üniversite öğrencileri için bisiklet merkezi kurulacaktır. Üni- BİS sistemi ile külliye içerisinde eğitim hayatına devam eden öğrencilerimiz, Belediye tarafından temin edilecek olan bisikletlerden ücretsiz olarak yararlanacak, işleri bittiğinde kampüste bulunan istasyonlara teslim edecektir.

5.6 BAYBURT AQUA PARKI (BAYAQU)

Bayburt’a, mevcut iklim şartları dikkate alınarak yaz kış kullanılabilecek kapalı bir Aqua Park yapılacaktır. Aqua Parkın içerisinde sadece yetişkinler için değil, çocuklar içinde güvenli su oyun alanları oluşturulacaktır. Bayburt Aqua Park belirlenecek günler içinde sadece hanımlara hizmet verecektir.

5.7 ‘GENÇ KART’ UYGULAMASI

Bayburt Üniversitesinde öğretim gören öğrencilerimizin şehir içi ulaşım imkanlarından ekonomik bir şekilde faydalanmalarını temin etmek için “GENÇ KART” uygulaması hayata geçirilecektir. Bu kartla, aylık sabit bir tutarı ödeyen öğrencilerimiz, bir ay boyunca dilediği kadar ve dilediği yöne ilave hiç bir ücret ödemeden ulaşım hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Ayrıca yeni dolmuş bekleme ve yolcu alma alanları oluşturulacaktır. Şehir içi dolmuşlarına süre ve hizmet sunumuna dair kalite standardı getirilecektir.

5.8 BENİM PROJEM

Halkımızın yönetim ve planlama çalışmalarına aktif bir şekilde dahil edilmesini desteklemek, havasını birlikte soluduğumuz aziz şehrimizin geleceğine de birlikte karar verebilmek için vatandaşlarımızın proje fikirlerini paylaşabileceği internet tabanlı bir alt yapı oluşturulacaktır. Yaş sınırlaması olmadan, şehrimizde ikamet eden tüm hemşerilerimiz Bayburt ile ilgili proje fikirlerini burada paylaşabilecek ve uygun bulunan proje fikirleri belediye imkanları dahilinde hayata geçirilecektir.

5.9 KAMPÜS YÜRÜYÜŞ YOLU

Öğrencilerimiz şehrimize aidiyetinin güçlendirilmesi ve üniversitemizin şehrimize entegrasyonunun desteklenmesi önemli öncelik olanlarımızdan birisi olacaktır. Bu nedenle Üniversitesinin en fazla öğrenci barındıran kampüs alanı olan Baberti Külliyesi ile şehir merkezi (kışla kavşağı) arasındaki yürüyüş yolu yeniden düzenlenecektir. Bu alanda ışıklandırma ve peyzaj düzenlemesi yapılarak öğrenciler için konforlu bir yürüyüş yolu oluşturulacaktır.

6.1 İMARDA DİJİTAL DEĞİŞİM PROJESİ (İDEP)

Bayburt şehir merkezinde imar uygulamalarının çağımızın anlayışına uygun hale getirilmesi ve kent siluetinin korunması için geniş kapsamlı bir revizyon imar planı çalışması yapılarak mümkün olan en kısa sürede hizmete sokulacaktır. Ayrıca yenilikçi bir uygulama olarak imar planı dijital platforma taşınacaktır. Vatandaşlarımız dijital ortamda plan hükümlerine, plan raporlarına ve plan lejantına erişebilecektir. Böylece kullanıcılar, belediyeye gelmek zorunda kalmadan istedikleri ortamdan (bilgisayar, tablet, cep telefonu) plan verilerine ulaşabilmektedir.

6.2 NAKLİYECİLER ARAÇ PARKI (İŞPARK)

Bayburt’ta her türlü nakliyat ve hafriyat amaçlı kullanılan kamyon, kamyonet ve iş makinelerinin uzun süreli, güvenli bir şekilde park edilebildiği bir alan oluşturulacaktır. Bu alanda şoför ve operatörlerin konforlu bir şekilde oturabileceği mekânlar yer alacak ve bu hizmetleri talep eden müşterilerin bu hizmete çok daha kolay bir şekilde ulaşması sağlanacaktır.

6.3 İLÇE- KÖY DOLMUŞ DURAKLARI

Bayburt’un temel sorunlarından biri de ilçe ve köy dolmuşlarının şehrimizin muhtelif yerlerinde çok dağınık bir şekilde hizmet etmesidir. Bu durum hem hizmet sağlayan, hem de hizmet alan açısından sıkıntılar oluşturmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için ilçe ve köy dolmuşları için farklı bölgede duraklar oluşturulacaktır. Oluşturulacak olan durak merkezlerinde, sosyal donatı ve bekleme salonları yapılarak vatandaşlarımız için her mevsim seyahat konforu sağlanacaktır.

6.4 BAYBURT BELEDİYESİ YATIRIM VE İSTİHDAM KOORDİNASYON MERKEZİ (BAYİKOM)

İlimizde sosyal belediyeciliğin bir yansıması olarak, başta gençlerimiz olmak üzere işsiz hemşerilerimizin istihdam edilmelerini desteklemek için kısa adı BAYİKOM olan Bayburt Belediyesi Yatırım ve İstihdam Koordinasyon Merkezi kurulacaktır. Bu merkez kapsamında vasıfsız işgücüne vasıf kazandır-maya yönelik mesleki eğitimler verilecek, işverenle işsiz vatandaşlarımızı bir araya getirecek İstihdam Fuarları düzenlenecek ve kendi işini kurmaya çalışanlar için proje ve eğitim desteği sağlanacaktır. Ayrıca bu merkez; ülke genelinde bulunan potansiyel yatırımcıların ilimizde yatırım yapmasını teşvik etmek için gerekli bilgilendirme ve yönlendir-me faaliyetlerini de yürütecektir.

6.5 ORTAK AKIL BULUŞMALARI VE KENT KONSEYİ

Aylık olarak düzenli bir şekilde ortak akıl buluşmaları yapılacaktır. Sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları, esnaf, öğrenci vb. kitlelerle bir araya gelerek sorunlar ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak konular değerlendirilecektir.

Şehrimizin yönetiminde katılımcılığı ve şeffaflığı esas alacağız. İlimizde bulunan sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ve kamu kurumlarını karar alma süreçlerine dahil edeceğiz. Bayburt Belediyesi Kent Konseyi aktif hale getirilecektir. Kent konseyi bünyesinde kadın, gençlik ve çocuk meclisleri oluşturulacaktır.

6.6 BELEDİYEM (BEYAZ MASA + WHATSAPP TALEP HATTI)

Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili talep öneri ve şikâyetlerini iletebilecekleri bir birim (Belediyem) kurulacaktır. Bu birim kapsamında çağrı merkezi, beyaz masa, ve WhatsApp talep-danışma hatları bulunacak, vatandaş talep ve önerileri direkt alınarak gerekli işlem yapılacaktır. Yapılan işlem hakkında vatandaşımıza mutlak suretle bilgi verilecektir.

6.7 BELEDİYE HİZMET STANDARTLARI (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ)

Belediye tarafından vatandaşa yönelik verilen hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla kalite yönetim sistemi oluşturulacaktır. Tüm personele hizmet içi eğitim verilerek vatandaş odaklı çağdaş hizmet anlayışı sağlanacaktır. Belediyemiz tarafından verilen her hizmet için maksimum gün sınırlaması getirilerek, verilen hizmette standart sağlanacaktır.

6.8 YENİ İTFAİYE BİNASI

Yangın vb. afetlere anında müdahale etmek üzere tam donanımlı yeni bir itfaiye merkezi oluşturulacaktır. Belediyemizin verdiği bütün hizmetlerde çağımızın gereklerine uygun yeni yatırımları hayata geçireceğiz.

6.9 BAŞKAN MAHALLEMİZDE

Temel anlayışımız vatandaşı makamlarda beklemek değil, hizmetine talip olduğumuz vatandaşımızın yanına gitmek, gönlüne yürümek olacaktır. Bu nedenle; Belediye başkanının katılımı ile düzenli mahalle toplantıları yapılacaktır. Mahallelerimizin sorunları yerinde tespit edilecek, talep ve öneriler dinlenerek gerekli çalışmalar zaman geçirmeden yapılacaktır.