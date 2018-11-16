AK Parti,25 ilde temayül yoklamasını iptal etti.

Temayül yoklaması iptal olan İllerden biride Bayburt oldu.

18 Kasım Pazar günü yapılması planlanan temayül yoklaması yapılmayacak.

Bayburt İl Başkanı Fatih Yumakla görüşmemizde 25 İl ‘de Temayülün iptal edildiğini belirtti.

Temayül yoklamasının iptal olması demek 25 İlde Belediye Başkanlarıyla devam edileceği anlamınamı geliyor...?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.

ÖNCE EHLİYET VE LİYAKAT

"Yıllardır her yerde anket çalışması yapıyoruz. Başkan’ın performansını, giyim kuşamını, vatandaşla ilişkisini de soruyoruz. Teşkilat görüşleri de alınıyor. Birkaç aydır da arazi de vatandaş birebir dinlendi ve bir kanaat oluştu. Değişecekse ne tür özellikler aranacak gibi. Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak. Partinin oyları ve sapmaları da tespit ediyoruz. Mevcut başkana oy verip vermeyeceği de soruluyor. Vatandaşta müthiş bir değişim arzusu var. Karşılığı olan insanlar bekliyor. İttifak, pazarlık, uzlaşı üzerine araziye sürülen insanları istemiyorlar.

BİRÇOK ADAY NETLEŞTİ

Birçok ili ilçelerine kadar netleştirdik, dosyaları Cumhurbaşkanına arz edecek şekilde tutuyoruz. İl ilçe düzeyinde bizde raporlar hazır, nasıl bir takvim işlenir ve sunum olur bilmem. Cumhurbaşkanımızın bileceği bir konu..Önümüzdeki haftada belediye başkan adayları için ilk açıklamalar gelebilir. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoğu hazır. 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda...