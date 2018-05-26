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AK Parti, Bayburt Milletvekili Adayı’nı Kültür Merkezinde Tanıttı

AK Parti Bayburt Milletvekili Aday tanıtımını Kültür Merkezi Salonunda gerçekleştirdi.

AK Parti, Bayburt Milletvekili Adayı’nı Kültür Merkezinde Tanıttı
26 Mayıs 2018 Cumartesi 18:13

AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal’ın tanıtımının gerçekleştirildiği programa AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayları Hakan Kobal, Cengiz Karakaşoğlu, Mustafa Akbaş ve Coşkun Yıldırım, eski belediyue başkanları ve partililer katıldı.  

Kendisinin nasıl bir süreç sonrası aday olduğunu detaylarıyla anlatan AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal, AK Parti’nin kuruluş felsefesini ve 2002 den 2018 yılına kadar devam eden süreçte milletvekilliği dönemleri ve üstlendiği görevleri anlattı. 

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ise, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde Bayburt’un Türkiye birinciliğini elde edeceğini ifade etti. 

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