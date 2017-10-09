AK Parti Bayburt ilçelerinde kongreye gidiyor..

AK Parti Bayburt ilçelerde kongreye gidiyor. Bu ay içerisinde merkez ilçe, Demirözü ve Aydıntepe teşkilatlarında kongre heyecanı yaşanacak.
21 ve 22 Ekim’de gerçekleştirilecek kongre sürecine ilişkin bilgi veren AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, koordinatör milletvekilinin de katılımıyla kentte gerçekleşecek temayülün ardından ismi öne çıkacak 3 adayın genel merkeze mülakata alınacağını ve kongreye buradan belirlenecek adaylarla gideceklerini ifade etti.
Kongre tarihlerini de veren Başkan Yumak, “21 Ekim’de Demirözü ve Aydıntepe 22 Ekim’de ise merkez ilçenin kongresi gerçekleşecek. İlçelerden sonra il yönetiminin kongre süreci başlayacak. İnşallah ilçelerden sonra onun listesine yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.
Kadınlar ve gençler söz sahibi olacak
Kongrelerle genç ve dinamik bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yumak, referandumda elde edilen Türkiye birinciliği rekorunu korumak istediklerini ve buna yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
Yumak şunları kaydetti:
“Genç dinamik çalışacak koşacak bir ekip oluşturma gayreti içerisinde olacağız. İlçelerimizde de Bayburt il yönetiminde de hareketli güzel bir ekip kurup 2019’daki seçimlere hazırlanacağız. Çıtamız yüksek en son alınan Türkiye birinciliği rekorumuz var. Çıtayı bu noktada tutmamız için hep birlikte el birliğiyle gayret edeceğiz. Devir teslim töreninde şunu ifade etmiştim bizim dönemimizde en ağırlıklı söz sahibi olacaklar gençler ve kadınlar olacak. Kongrelerimizin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
AK PARTİ BAYBURT MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI
6. OLAĞAN KONGRESİ
Kongre Tarihi : 22 Ekim 2017
Kongre Saati : 10:00
Kongre Yeri : Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi
AK PARTİ BAYBURT DEMİRÖZÜ
İLÇE BAŞKANLIĞI
6. OLAĞAN KONGRESİ
Kongre Tarihi : 21 Ekim 2017
Kongre Saati : 10:00
Kongre Yeri : Demirözü Belediye Konferans Salonu
AK PARTİ BAYBURT AYDINTEPE
İLÇE BAŞKANLIĞI
6. OLAĞAN KONGRESİ
Kongre Tarihi : 21 Ekim 2017
Kongre Saati : 10:00
Kongre Yeri : Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlköğretim Okulu Salonu
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