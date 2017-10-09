AK Parti Bayburt ilçelerinde kongreye gidiyor..

Kongrelerle genç ve dinamik bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yumak, referandumda elde edilen Türkiye birinciliği rekorunu korumak istediklerini ve buna yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Kongrelerle genç ve dinamik bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yumak, referandumda elde edilen Türkiye birinciliği rekorunu korumak istediklerini ve buna yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Kongrelerle genç ve dinamik bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yumak, referandumda elde edilen Türkiye birinciliği rekorunu korumak istediklerini ve buna yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Kongrelerle genç ve dinamik bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yumak, referandumda elde edilen Türkiye birinciliği rekorunu korumak istediklerini ve buna yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti.