AK Parti Bayburt İl Teşkilatı referandum mesaisine başladı

'BU MESELE BUGÜNÜN DEĞİL GELECEĞİN MESELESİDİR' Ankara Arena’da düzenlenen tanıtım toplantısının ardından 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandum çalışmalarına start veren İl Başkanı Kobal esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlardan destek istedi.

16 Nisan tarihine kadar “Evet” için sahada olacaklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Kobal, “Milletimizin bekası, devletimizin 2023-2053-2071 hedefleri için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletimize anlatıyoruz” dedi.

Teşkilatın bütün kademeleri sahada

Teşkilatın bütün kademelerinin referandum için sahaya indiğinin altını çizen Kobal,

“İlçelerimizde köylerimizde mahallelerimizde ve şehir merkezimizde teşkilatımızın bütün kademeleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu mesele bugünün bir meselesi değil. Bu mesele geleceğin meselesidir. Hedef saptırmaya çalışıyorlar. Bu sistem AK Parti yada Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayip Erdoğan için gerekli olan bir sistem değil. Bu sistem ülkemiz ve milletimiz, ülkemiz ve milletimizin geleceği için gerekli olan bir sistem. Halkımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı çıkanların kim olduğuna bakarsa zaten bu sistemin ülkemiz için gerekliliğinin farkına varacaktır. Biz milletimizin sağduyusuna ve kararlılığına güveniyoruz. Milletimiz en doğru kararı verecektir” dedi.

“Türkiye rekorunu kırmak için çalışacağız”

Türkiye rekorunu kırmak için çalışacağız. Güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız. Güçlü bir iktidar güçlü bir Türkiye, güçlü bir Bayburt için tüm vatandaşlarımızı ‘Evet’ oyu vermeye davet ediyorum. Referandum günü yaklaştıkça tempomuzu attıracağız. Halkımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Bayburt halkı 2002 yılından beri kendisine yakışanı yapıyor. 16 Nisan’da yine kendine yakışanı yapacağına inancımız tamdır.