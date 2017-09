AK Parti Bayburt İl başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Törende konuşan İl Başkanı Yumak önemli mesajlar verdi.

İl Binasında gerçekleşen törene Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt il başkanlığını vekaleten yürüten Mehmet Kaymak, İl Genel Meclisi eski Başkanı Raci Bayrak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Daştan, ilçe ve belde teşkilatı yöneticileri kadın kolları teşkilatı ve partililer katıldı.

Tören öncesi Mehmet Kaymak İl Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve Belediye Başkanı Mete Memiş birer konuşma yaptı.

Ardından kürsüye çıkan İl Başkanı Fatih Yumak, yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

İl Başkanı Yumak’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Her türlü makam gelip geçicidir ve bir emanettir

Kutlu yolun yolcuları, ak sevdalılar çok kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, emektar basın mensubu arkadaşlarım Ak Parti Bayburt İl Başkanlığı devir teslim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi Yüce Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Malum olduğu üzere AK Parti İl Bayburt Başkanlığı görevi Büyük Türkiye’nin mimarı liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendinin yüksek takdirleriyle tarafıma tevdi edilmiştir. Ben bu vesile ile bir kez daha zat-ı alilerine beni bu kutlu göreve layık gördükleri için sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerinin yol arkadaşı olmaktan her zaman, her yerde her şartta ve her konumda büyük bir onur duydum. Her türlü makam gelip geçicidir ve bir emanettir. Bizler için önemli olan bu kutlu davada bir nefer olmaktır.

Sen, ben, o yok biz varız

Bugün burada kutlu yürüyüşte Bayburt İl Başkanlığı bayrağını teslim alıyoruz. Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu ‘ak’ bayrağı en yükseğe çıkarmaktır. Ak bayrağı bugüne kadar büyük bir başarıyla getirerek bize teslim eden başta Hakan Kobal başkanım olmak üzere il teşkilatımızın kurucularından, partimizde bugüne kadar görev yapmış il, ilçe ve belde başkanlarımıza, yöneticilerimize, partimizin her kademesinde görev almış herkese, parti çalışanlarımıza, parti üyelerimize kadar herkese ifa ettikleri görev ve gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu kutlu davadaki başarımız teşkilatımızın başkanından üyesine kadar birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket etmesinden tek vücut olmasından kaynaklanmaktadır. Sen, ben, o yok biz varız. O yüzden liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman ifade ettiği gibi ‘Bir olacağız, iri olacağız ve her zaman diri olacağız.’

Malumunuz olduğu üzere önümüzde 2019 yılı seçimleri var. Bayburt İl Teşkilatı olarak bugüne kadar girdiğimiz bütün seçimlerden anlımızın akıyla, Türkiye’de ilk üç il arasında çıktık. Bu çıtayı aşağı çekmeden daha da üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bunun için başta gençlik ve kadın kollarımız olmak üzere tüm teşkilatımız el ele vererek, gece gündüz demeden, terimizin son damlasını akıtana kadar çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadınların ve gençlerin sahip çıkmadığı bir hareketin geleceğinin olmayacağını söylüyor. Kadınlarımız ve gençlerimiz teşkilatımızda en aktif şekilde yer alacak, bütün çalışmalarımızda ön planda olacaktır.

Vatandaşlarımızla birebir, yüz yüze iletişim halinde olacağız

Göreve başlar başlamaz bütün parti üyelerimize cep telefon numaramı mesaj atarak günün 24 saati bana ulaşabileceklerini söyledim. Partimizin başarısını artırarak devam ettirmesi için tabanımızla ve halkımızla iletişim çok önemlidir. Arkadaşlar biz teşkilat yöneticileri olarak sürekli hareket halinde olmak zorundayız. Vatandaşlarımızla birebir, yüz yüze iletişim halinde olacağız. İlk sınavımız olacak olan 2019 seçimlerine kadar Bayburt’ta Allah’ın izni ile çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız.

Aziz dava arkadaşlarım; Dünyada mazlumlar büyük çileler çekmektedirler. Özellikle İslam dünyası yaşadığı zulümlerle kan ağlamaktadır. Dünya mazlumlarına kucak açan, el uzatan, onların sesi ve yüreği olan tek ülke Türkiye ve dünya lideri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendileri bugün mazlumların, ezilenlerin gür sesi olmuştur. Evet, yükümüz ağır, sorumluluğumuz fazladır. Bu yüzden AK Parti Bayburt İl Teşkilatının başarısı sadece Bayburtumuzu ve Türkiyemizi değil dünya mazlumlarını ilgilendirmektedir.

Bugün burada bizler Ak Parti Bayburt İl Teşkilatı olarak liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye çıkmış oldukları Büyük Türkiye yolunda, göstermiş oldukları 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, aldığımız dava adamlığı şuurunu kendimize düstur edinerek, Bayburtumuz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, durmadan, dinlenmeden, yorulmak nedir bilmeden çalışacağımıza söz veriyoruz.