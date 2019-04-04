HAYIRLI OLSUN BAYBURT... 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin başta Bayburtumuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde yarıştığımız tüm adaylarımıza teşekkür ediyor, halkımızın teveccühü ile Bayburt Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Hükmü Pekmezci Beyefendiye görevinde başarılar diliyorum.

Geride bıraktığımız yoğun seçim sürecinde, partimize ve şahsıma destek veren vermeyen tüm hemşerilerime, bizimle yol yürüyen, emek veren, alın teri döken, gayret gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle yol ve dava arkadaşı olmaktan her zaman onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendinin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Büyük Türkiye idealine katkı sağlamak için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için bu davanın bir neferi olmak her türlü paye, makam ve mevkinin üstündedir.

Saygı ve muhabbetlerimle…

Fatih YUMAK