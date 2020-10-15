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AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Halil Beşbaş seçildi.

Bayburt Aydıntepe AK Parti İlçe Başkanlığına Eğitimci Halil Beşbaş seçildi.

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığına Halil Beşbaş seçildi.
15 Ekim 2020 Perşembe 10:27

AK Parti Bayburt İl Başkanlığından yapılan açıklama:

                 AKPARTİ Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın takdirleriyle  Aydıntepe İlçe Başkanlığına layık görülen Halil BEŞBAŞ kardeşime muvaffakiyetler dilerim.

               Sıkılmayan el,girilmeyen gönül bırakmadan birlik ve beraberliği temin ederek davamıza Hakkın rızasını kazanmak amacıyla hizmet yolunda yanında olduğumuzu beyan ederiz.

                Bu yolda ben de varım diyerek Halis niyetle Aday Adayı olan diğer kardeşlerime teşekkür ederim,desteklerini beklerim.

Çabamız; partimiz,ülkemiz,inancımız,gençliğimiz,Aydıntepemiz içindir.

Hayırlı olsun

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