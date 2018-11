Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bayburt Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Fatih Yumak için kennte coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.

Aydıntepe yol ayrımında saatler öncesinden toplanan partililer ve vatandaşlar, Yumak’ı davul zurna ve parti müzikleriyle karşıladı.

Karşılama törenine AK parti eski il Başkanı Hakan Kobal ve aday adaylığı sürecindeki bazı isimlerin yanı sıra AK Parti’den daha önce belediye başkanlığı görevini yapan Bekir Çetin ve Haci Ali Polat’ta yer aldı.

Tebrikleri kabul eden Yumak daha sonra yüzlerce araçlık konvoyla Şair Zihni kültür Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Yumak adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YUMAK'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:

“Önemli olan bu kutlu davada bir nefer olmaktır. ““Malum olduğu üzere AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adaylığı görevi Büyük Türkiye’nin mimarı liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendinin yüksek takdirleriyle tarafıma tevdi edilmiştir. Burada bu vesile ile bir kez daha zat-ı âlilerine bizi bu göreve layık gördükleri için sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Kendileri ile aynı yolda yürümekten, yol arkadaşı olmaktan her zaman, her yerde her şartta ve her konumda büyük bir onur duydum. Bu onur her türlü makam ve mevkinin üstündedir. Bizler bu onuru ömrümüz boyunca bir şeref madalyası olarak taşıyacağız. Her türlü makam gelip geçici olduğunun ve bizlere verilmiş bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Her zaman bu bilinçle hareket ettik. Bizler için önemli olan bu kutlu davada bir nefer olmaktır. Bugün burada, bu kutlu yürüyüşte Bayburt Belediye Başkan adaylığı çalışmamız için ‘BİSMİLLAH’ diyoruz. Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu ‘ak’ bayrağı en yükseğe çıkarmaktır. Her zaman söylüyoruz, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz: Bu kutlu davadaki her başarımız teşkilatımızın, yöneticisinden üyesine kadar birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket etmesinden tek vücut olmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden liderimiz, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman ifade ettiği gibi ‘Sen, ben, o yok biz varız’ ‘Bir Olacağız, İri Olacağız, Diri Olacağız, Hep Birlikte Büyük Bayburt Olacağız”

AŞKLA ŞEVKLE ÇALIŞACAĞIZ

“AK bayrağı bugüne kadar büyük bir başarıyla getiren il teşkilatımızın kurucularından, partimizde bugüne kadar görev yapmış il, ilçe ve belde başkanlarımıza, yöneticilerimize, partimizin her kademesinde görev almış olan herkese, parti çalışanlarımıza, parti üyelerimize kadar herkese ifa ettikleri görev ve gerçekleştirdikleri çalışmalar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Belediyecilik hizmetini bugünlere taşıyan eski Belediye Başkanlarımız Sayın Bekir ÇETİN ve Sayın Hacı Ali Polat ile Belediye Başkanımız Sayın Mete MEMİŞ Başkanlarıma yapmış oldukları hizmetler için tüm Bayburt adına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aşkla, şevkle çalışacağız. Besmeleyle Fatiha’yla çalışacağız. Tek gayemiz Hak’kın rızasını ve halkın duasını kazanmaktır. Her ne sebeple olursa olsun ayrı düşmeyeceğiz, yolumuzu ve rotamızı değiştirmeyecek adaletten şaşmayacağız.”

DAYANIŞMA RUHUYLA HAREKET EDECEĞİZ:

Girmiş olduğumuz her seçimden büyük bir başarı ile çıkan AK Parti Bayburt İl Teşkilatı, 24 Haziran Genel Seçimlerinde elde ettiği Türkiye 1.liği başarısını Cenab-ı Allah’ın izni ile 31 Mart seçimlerinde de gösterecektir. Bunun için başta gençlik ve kadın kollarımız olmak üzere tüm teşkilatımız el ele verecek, gece gündüz demeden, terimizin son damlasını akıtana kadar çalışacağız. Hemşehrilerimizle birebir, yüz yüze iletişim halinde olacağız ve 31 Mart 2019 tarihine kadar Bayburt’ta Allah’ın izni ile çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmeyen gönül bırakmayacağız. Kapımızı ve gönlümüzü daima açık tutacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade buyurdukları gibi tevazudan asla sapmayacağız. HİÇBİR VATANDAŞIMIZA TEPEDEN BAKMAYACAK, TÜM VATANDAŞLARIMIZI BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE TAŞIYACAĞIZ. Hayatta elde ettiğimiz tüm başarı, iyilik ve güzellikleri bize nasip edenin Rabbimiz olduğunu bir gün olsun unutmayacağız. Üzerimize aldığımız sorumluluğun ne kadar ulvi ve zor bir görev olduğunun farkındayız. İnşallah hep beraber ortak akıl ve dayanışma ruhu hareket edeceğiz. Allah’ın izni, siz yol arkadaşlarımın, hemşehrilerimin azim, gayret ve çalışmalarıyla BAŞARACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ.”

ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET DİYORUZ:

Her konuşmamda söylüyorum burası çok önemli: Türkiye’nin başarı hikâyesini sadece kişi başına düşen milli gelir üzerinden açıklayanlar yanılıyorlar. Çok şükür ülkemizde kişi başına düşen umut, güven, azim ve inanç artmıştır. Biz sadece yolları, barajları, fabrikaları, hava alanlarını çoğaltmakla kalmadık aynı zamanda “MAZLUMA MERHAMETİ, ZALİMDE KORKUYU ÇOĞALTTIK” Muzluma umut, zalime de korku olduk. Onun içindir ki Arakan’da mazlumun sesini dinleyemeyenler, bizi anlayamazlar. Onun içindir ki Suriye’de, Irak’ta zalime kör olanlar, htiklerimizi göremezler. Dünya mazlumlarına kucak açan, el uzatan, onların sesi ve yüreği olan tek ülke Türkiye ve dünya lideri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendileri bugün mazlumların, ezilenlerin gür sesi olmuştur. Evet, yükümüz ağır, sorumluluğumuz fazladır. Bu yüzden 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin elde edeceği başarı sadece Bayburtumuzu ve Türkiyemizi değil dünya mazlumlarını ilgilendirmektedir. İşte bu yüzden bizler “Önce Millet, Önce Memleket” diyoruz. Bizler büyük olmanın ilk şartının büyük düşünmek olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Bu nedenle Türkiye ölçeğinde büyük düşündüğümüz gibi, Bayburt ölçeğinde de büyük düşündük. Kadim şehrimizin şanlı geçmişini bugüne taşıyabilmek için vatandaşımızın olduğu her yerde hizmeti tek gaye edindik. Durmadan, dinlenmeden, yorulmak nedir bilmeden bu gaye için çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız. Bizleri güçlü ve başarılı yapan işte bu millete hizmet anlayışıdır. Yine Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın her zaman söylediği gibi ‘BİZLER MİLLETİMİZE HİZMETKÂR OLMAK İÇİN VARIZ.’ Her zaman hizmete talibiz.”Bugün burada ben şahsım ve sizler adına Ak Parti Bayburt İl Teşkilatı olarak liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye çıkmış oldukları Büyük Türkiye yolunda, göstermiş oldukları 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, kendilerinden aldığımız dava adamlığı şuurunu kendimize düstur edinerek, 31 Mart seçimlerinde yeni bir rekor için, Bayburtumuz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, durmadan, dinlenmeden, yorulmak nedir bilmeden çalışacağımıza söz veriyorum.İnancımız sonsuz, güvenimiz tamdır. AK Partinin adanmış neferleri sizlerle hep beraber yeni zaferleri Bayburt Kalesinin surlarına yazacağız. Abdulvahap Gazide dua olacak, Çoruh’ta iman ile çağlayacağız.”