Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82 ile rekor kıran Bayburt Milletvekilliği seçiminde yüzde 15 düşüşle ikinci sırada yer aldı.

Bayburt Karadeniz bölgesinde AK Parti’nin en çok oy kaybettiği il oldu.

MHP oylarını yüzde 28.32’ye yükseltirken, geçen seçimde yüzde 73. 35 oy alan AK Parti’nin oy oranı yüzde 56.9’da kaldı. Milletvekili sayısı 1’e düşen Bayburt’ta Meclis’e milletvekili gönderen parti AK Parti oldu.

Referandum da yüzde 81.7 ile “Evet” diyen Bayburt, Cumhurbaşkanlığı’nda Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini artırdı.

6 İLDE YÜZDE 14 DÜŞÜŞ

Kırıkkale’nin ardından Bayburt, yüzde 15 düşüşle ikinci sırada gelirken, bunu, yüzde 14’lük düşüş yaşayan Kilis, Ordu, Düzce, Kayseri, Konya, Aksaray izledi. Yüzde 13’lük düşüş gösteren Sivas, Malatya, Adıyaman ve Niğde de mercek altına alınacak iller arasında ön sıralarda yer aldı.

AK Parti, 24 Haziran’da oy kaybının yaşandığı 71 şehiri mercek altına alıyor. Bu iller detaylı bir şekilde analiz edilecek ve kaybın sebepleri raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti yönetimine sunulacak.

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte girilen milletvekili seçiminde oylarında düşüş yaşadığı 71 ili mercek altına almaya hazırlanıyor. Oy düşüşü yaşanan iller tek tek çıkartıldı, 2015 seçimlerine ve önceki seçimlere göre ne kadar kayıp olduğu analizleri ortaya kondu.

Seçim İşleri Başkanlığı’nın yaptığı çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte tüm parti yönetiminin değerlendirmesine sunuldu. Bundan sonraki süreçte tüm illerden, oy düşüşüne yol açan sebeplerle ilgili raporlar istenecek.