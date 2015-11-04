AĞBALDAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Ağbal, "Bu seçimler ne tek başına Bayburt'un seçimi, ne tek başına Türkiye'nin. Bu Gazze'nin de, Bosna'nın da, Bangledeş'in de seçim sonuçları. Allah Müslümanlara yardım etsin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Ağbal, "Bu seçimler ne tek başına Bayburt'un seçimi, ne tek başına Türkiye'nin. Bu Gazze'nin de, Bosna'nın da, Bangledeş'in de seçim sonuçları. Allah Müslümanlara yardım etsin" dedi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Bayburt'ta 2 milletvekili elde etmesinin ardından, kentte seçim sonuçlarının takip edildiği salona Ankara'dan telefon bağlantısıyla katılan Ağbal, tüm partililere teşekkür etti. Ağbal, Tüm Türkiye'nin bir aile olduğunu belirttiği konuşmasına, "Bu işi bir, beraber ve kardeşçe başardık. Rabbim bize bugünü gösterdi. Allah hepinizden razı olsun. Gecenizi gündüze kattınız, çalıştınız. Hanım kollarını ağlatmadınız, hanım kolları ağlamıyor" ifadeleriyle başladı. Bu sonuçların ardından kendilerine düşenin Allah'a şükretmek olduğunu dile getiren Ağbal, şunları söyledi: "Rabbime hamdüsenalar olsun. Bizim bir sözümüz vardı; demiştik ki eğer biz Allah'ın izniyle olumlu bir netice alırsak bizim yapacağımız şey şükür namazı kılmak.