AĞBAL’DAN BAYBURT MHP VE ÜLKÜ OCAKLARINA BAYRAM ZİYARETİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bundan sonra inşallah hep beraber ülkemizin daha ileriye gitmesi için terörizmle, teröristlerle daha kararlı şekilde mücadele etmek için hep beraber ortak bir uzlaşı, ortak bir payda etrafında çalışacağız." dedi.

MHP Bayburt İl Başkanlığını ziyaret ederek MHP İl Başkanı Bekir Kasap ve partililerle bayramlaşan Ağbal, bayramların insanların bir araya geldiği güzel günler olduğunu söyledi.

Ağbal, bu müstesna günlerde MHP'yi de ziyaret etmek istediklerini belirterek, "Siyasal partiler bizim demokrasimizin en önemli unsurlarıdır, sivil siyaset büyüyecek ve gelişecek. Demokrasi, partilerin, siyasetin etkili olduğu bir noktada güçlenir. Bu açıdan Mecliste grubu bulunan partiler özellikle AK Parti, CHP, MHP, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında hep birlikte devlet, millet, bu ülkenin geleceği için çok onurlu bir duruş sergiledi. Bu hepimizin ortak karşı duruşuydu ve burada sivil siyasetin gösterdiği inisiyatif takdire şayandı." diye konuştu.

Darbe girişiminin milletin sağduyusu, duruşu sayesinde başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bundan sonra inşallah hep beraber ülkemizin daha ileriye gitmesi için terörizmle, teröristlerle daha kararlı şekilde mücadele etmek için hep beraber ortak bir uzlaşı, ortak bir payda etrafında çalışacağız. Tabii ki partilerin varlık nedeni hizmet noktasında farklı bakış açılarıdır. Tek bir doğru yok, farklı farklı doğrular var. Millete hizmet etmenin farklı farklı yöntemleri var. Önemli olan hepimizin samimiyetle ülkenin ileriye gitmesi için attığı adımlardır. Birbirimize inanacağız, güveneceğiz, samimiyetine destek olacağız ve bu sayede inşallah Türkiye daha güzel noktalara gelecek."

Kasap ise ziyareti dolayısıyla Ağbal'a teşekkür ederek, Bayburt'un gelişmesi için siyaset üstü hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ülkücü hareketin fazla mağdur edildiğini savunan Kasap, "Malum çeteler, FETÖ... Üniversite bitiren ülkücü gençlerimizin hepsi mağdur oldu. İşin ehline verilmesi konusunda adil davranılmasını, bizim de bu çorbada tuzumuzun olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ayrılık ve gayrılık zamanı değil, bir ve beraber olma zamanı"

Bakan Ağbal, gerek bürokraside, gerek farklı noktalarda ülkeye hizmet etmek isteyen bütün gençlere devletin kapısının açık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Söylediğiniz hassasiyeti en üst düzeyde göstereceğiz, ondan emin olun. Ülkenin yaşanmışlıkları, tecrübeleri var. Biz ülkeyi eğer bir yere taşıyacaksak kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmemiz lazım. Ayrılık ve gayrılık zamanı değil, bir ve beraber olma zamanı. Siyaset olur, hükümetler değişir ama devlet birdir. Hizmet etmek isteyen her kardeşimiz devlete sadakatinde herhangi bir sorun olmadığı sürece, gireceği işin aradığı koşullarını sağladığı sürece adaletli olmak, eşit davranmak, adil davranmak bizim en başta vebalimiz. Bunda da hep beraber endişelerimizi paylaşacağız, yanlış uygulamalar varsa bunların üzerine gideceğiz."

"Yeter ki özellikle son dönemde karşı karşıya kaldığımız, topyekun Türk milletine, Türk devletine karşı olan bu saldırıyı hep beraber defedelim." diyen Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz, dört bir tarafımız yangın yeri ve burada özellikle Türkiye hedef alınmak suretiyle bir oyun oynanıyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği tutum, liderlik, Sayın Devlet Bahçeli'nin her zaman devletin bir meselesi olsa orada mutlaka ve mutlaka devlet adamlığına uygun bir şekilde meseleyi sahiplenmesi herkesin takdirini kazanan siyaset üstü bir tavırdır. Türkiye'nin en kritik zamanlarında Sayın Bahçeli her zaman için gerçekten devlet adamlığının gerekenlerini yapmıştır. Bizlere de düşen daha fazla istişare yapmak, daha fazla görüş alışverişinde bulunmaktır. Okullardan mezun olan vatansever kardeşlerimize kapılarımız sonuna kadar açılır."

Ağbal, daha sonra beraberindeki AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile Bayburt Ülkü Ocakları Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Muhammet Kılıç ile bayramlaştı.

