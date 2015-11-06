Ağbal ve Kavcıoğlu, mazbatalarını aldı

AK Parti Bayburt Milletvekilleri Naci Ağbal ve Şahap Kavcıoğlu, mazbatalarını aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal'ı 1 Kasım seçimlerinin ardından geldiği Bayburt'ta partililer ve seçmenler, Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meşaleler ve halk oyunları gösterisi ile karşıladı.

Ağbal, burada kendisini karşılamaya gelen vatandaşla tek tek tokalaşarak Bayburt Adliyesi'ne geldi. 1 Kasım'da yapılan Milletvekili Genel Seçimi sonucunda Ağbal ve Kavcıoğlu'na, Bayburt milletvekili seçildiklerine ilişkin İl Seçim Kurulunca hazırlanan mazbatalarını Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz'in makam odasında düzenlenen törenle verildi. Ağbal, burada yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının memlekete, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.









