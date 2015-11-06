banner337

Ağbal ve Kavcıoğlu, mazbatalarını aldı

AK Parti Bayburt Milletvekilleri Naci Ağbal ve Şahap Kavcıoğlu, mazbatalarını aldı.

Ağbal ve Kavcıoğlu, mazbatalarını aldı
banner330
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal'ı 1 Kasım seçimlerinin ardından geldiği Bayburt'ta partililer ve seçmenler, Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meşaleler ve halk oyunları gösterisi ile karşıladı.

Ağbal, burada kendisini karşılamaya gelen vatandaşla tek tek tokalaşarak Bayburt Adliyesi'ne geldi. 1 Kasım'da yapılan Milletvekili Genel Seçimi sonucunda Ağbal ve Kavcıoğlu'na, Bayburt milletvekili seçildiklerine ilişkin İl Seçim Kurulunca hazırlanan mazbatalarını Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz'in makam odasında düzenlenen törenle verildi. Ağbal, burada yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının memlekete, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.




İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Ağbal Bayburt'ta coşkuyla karşılandı
Sonraki Haber
DEMİRÖZÜ DERNEKLER BİRLİĞİNDE HACİARİFOĞLUYLA DEVAM
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.