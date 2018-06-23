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Ağbal seçim çalışmalarını Bayburt’ta sürdürdü..

Maliye Bakanı Naci Ağbal 24 Haziran seçimlerine iki gün kala seçim çalışmalarını Bayburt’ta sürdürüyor.

Ağbal seçim çalışmalarını Bayburt’ta sürdürdü..
23 Haziran 2018 Cumartesi 14:06

İlçe ve beldeleri ziyaret ederek vatandaşlara hita eden Ağbal, “24 Haziran akşamı ya milletçe hep beraber sevineceğiz, güçleneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz ya da birtakım dış mihraklardan beslenen, dış mihrakların kurduğu oyunlarla karşımıza farklı kılıklarla çıkan, sözden başka hiçbir eseri olmayanların bir anda bu ülkeye tekrar eski Türkiye’yi yaşatmasıyla karşı karşıya kalırız. Dedi. 

Allah göstermesin 24 Haziran’da yanılıp şaşsak bunlar gelse bunlar o eski Türkiye’yi tekrar hortlatacaklar diyen Ağbal, “Bunlar 24 Haziran seçimlerinde şimdi dört şirinleri oynuyorlar, bize olduklarından farklı gözüküyorlar, özgürlüklerden bahsediyorlar. Özgürlükleri en son ağızlarına alacak olanlar bunlar. Bunlar değil miydi üniversite kapılarından genç kızlarımızı döndüren. Bunlar değil miydi başörtülü olduğu için devlet dairesinde çalışmak isteyen öğretmen kardeşlerimize kapının dışını gösteren. İnancından dolayı işini yapmak isteyen işletmeye, esnafa maliyecileri gönderen bunlar değil miydi. Bunlar kalkmış özgürlüklerden bahsediyorlar. Allah göstermesin 24 Haziran’da yanılıp şaşsak bunlar gelse bunlar o eski Türkiye’yi tekrar hortlatacaklar, tekrar o eski günlere döneceğiz.” şeklinde konuştu.  

Ağbal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhur İttifakı’nın karşısındakilere bakıyoruz. Kimler bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’nin karşısına çıkmış. Bakıyoruz bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Teröriste ‘terörist’ diyemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta koşa koşa Edirne’de terörist başının siyaset ayağının taşeronluğunu yapan Selahattin Demirtaş’a giden Muharrem İnce. Diğer tarafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yani kökünün nerede olduğu belli değil. Bir yerler onu ortaya doğru sürdü. Öbür tarafta yıllardır rahmetli hocamız, başbakanımız Necmettin Erbakan’ın kemiklerini sızlatıyorlar. Saadet Partisi’nin başına geçmiş, Değiştireceğim diyor. Sen kimsin Neyin hesabını güdüyorsun. Sen bu ülkede başörtülü genç kızların üniversiteye girmesini engelleyenlerin peşine düşmüşsün, onlarla birlikte hareket ediyorsun. Bu ekibin içerisinde esas ve gizli oyuncu Selahattin Demirtaş. Yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlıyor. Neymiş? 2’nci tura kalıp, orada ‘millet ittifakı’ cephesi, demokratik bir cephe önerecekmiş. Bunların hepsi danışıklı dövüş. Karşımızda olan ittifakı bilin. Bu ittifakın içerisinde, tamamında Selahattin Demirtaş da var PKK da var millet düşmanları da var. Bugün bunlar kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Bugün bunlar bize demokrasi havarisi kesildiler. Bunlar özgürlükçü havaya girdiler. Bunlar yüz buldukça havaya girdiler” diye konuştu.

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