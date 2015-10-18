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Ağbal Gençlerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, gençlerle bir araya gelerek ,gençlerin sorunlarını gençliğin taleplerini dinledi. Milletvekili Ağbal“Gelecek gençliğin olacak ve Yeni Türkiye’yi gençlerle inşa edeceğiz” dedi.

Ağbal Gençlerle Buluştu
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 Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, yoğun temposuna rağmen sık sık gençlerle de bir araya geliyor. AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından AVM'de düzenlenen etkinlik Milletvekili Naci Ağbal,İl Başkanı Hakan Kobal ve Genel Merkez Gençlik Kolları Ar-ge Başkanı Emrah Uzar’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ak parti Genel başkan yardımcısı burada öğrencilerin sorularına bir bir cevap verdi .Öğrencilerin soruları karşısında hayrete düşen Ağbal’ sorgulayan gençliğin yetişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ,gençlerin sorularının kaliteli ,üst düzey ve zorlayıcı sorular olduğunu belirtti.Bayburt ve üniversite gençliğinin sorunlarını içtenlikle dinleyen Ağbal,en yakın zamanda çözüme kavuşturmak üzere bazı sorunları not aldı.Yeni Türkiye’yi gençler olmadan inşa edemeyeceğini söyleyen Milletvekili Naci Ağbal,geleceğin gençlikten ibaret olduğunu ve gençliğin dinamizminden faydalanmanın katkı sağlayacağını belirtti.

Samimi bir ortamda sohbet havasında geçen buluşmanın önemine vurgu yapan Naci Ağbal,bu gibi organizasyonların sık sık tekrarlanacağını ifade etti.


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