Ağbal Gençlerle Buluştu

Ak parti Genel başkan yardımcısı burada öğrencilerin sorularına bir bir cevap verdi .Öğrencilerin soruları karşısında hayrete düşen Ağbal’ sorgulayan gençliğin yetişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ,gençlerin sorularının kaliteli ,üst düzey ve zorlayıcı sorular olduğunu belirtti.Bayburt ve üniversite gençliğinin sorunlarını içtenlikle dinleyen Ağbal,en yakın zamanda çözüme kavuşturmak üzere bazı sorunları not aldı.Yeni Türkiye’yi gençler olmadan inşa edemeyeceğini söyleyen Milletvekili Naci Ağbal,geleceğin gençlikten ibaret olduğunu ve gençliğin dinamizminden faydalanmanın katkı sağlayacağını belirtti.
Samimi bir ortamda sohbet havasında geçen buluşmanın önemine vurgu yapan Naci Ağbal,bu gibi organizasyonların sık sık tekrarlanacağını ifade etti.