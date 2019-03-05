Ağbal: "Bayburt'un geleceğine inanıyorum, güveniyorum" .

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, bir dizi ziyaret için geldiği Bayburt’ta ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Ağbal, burada yaptığı açıklamada, “Bayburt’un geleceğine inanıyorum, güveniyorum. Bir ve beraber olduğumuz takdirde, aynı rüzgarla, aynı istikamette olduğumuz takdirde Bayburt’ta iş de olacak, aş da olacak, huzur da olacak. İnşallah bize de bu noktada düşen ne görev varsa sonuna kadar yapacağız.

Gözümüz, gönlümüz, işimiz Bayburt’ta, bulunduğumuz nokta itibariyle Bayburt’a vereceğimiz destek arttı. Artık bulunduğumuz noktanın çok farklı kanallardan Bayburt’a desteğini sağlayacağız” dedi. Bakan Ağbal, Bayburt’ta devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. 200 yataklı hastanenin bu yıl hizmete açılacağını belirten Ağbal, havalimanın başta Bayburt olmak üzere bölgenin çehresini değiştirecek bir yatırım olduğunu kaydetti.

Ankara’daki yoğun programı dolayısıyla gelemediği memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ağbal, “200 yataklı modern hastaneye bu yıl itibariyle Bayburt’umuz kavuşacak. Sağlık Bakanımızla birlikte gelip hastanemizi açacağız. Üniversitemizde Rektör hocamızın çok güzel çalışması var. Kültür Han Projemiz, Valilik hizmet binamız, Göçmen Merkezimiz, Açık Cezaevi inşaatımız, tünel ve yol yatırımlarımız devam ediyor. En büyük yatırım havalimanı yatırımı. Bu bölgenin çehresini değiştireceğine yürekten inanıyorum. Bayburt’un hızlı bir şekilde gelişmesine, daha fazla yatırım almasına vesile olacak. O yatırımı da yakından takip ediyorum, Ulaştırma Bakanlığımızla da irtibat halindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevinden bahseden ve Bayburt’a olan desteğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Ağbal, “Yeni dönemde başında bulunduğumuz kurum bir taraftan devletin bütçesini yapan ve uygulayan, yani toplanan kaynakları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda dağıtan bir kurum. Bütçenin harcama tarafı itibari ile son derece önemli bir göreve ve role sahip. Yine Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı yeni dönemde kamunun yaptığı bütün yatırımların planlandığı, programlandığı, yatırım kararlarının verildiği, hangi bakanlık nereye yatırım yapacak bunları belirleyen bir kurum.

Başkanlık Sistemlerinde doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığına bağlı böyle bir birim olması, Amerika örneğinde de olduğu gibi biz de bu sistemi kurarken doğrudan Cumhurbaşkanımıza bağlı olmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız bu kurumun başına Bayburtlu olan bu kardeşinizi münasip gördüler. Dolayısıyla durmak yok yola devam diyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte inşallah hem genel anlamda olumlu gidişatın artacağı, hem de kamunun daha fazla yatırım yapacağı bir dönemde Bayburt’un da bu noktada gerekli payı almasını gösterecek her türlü çabayı ve gayreti göstereceğiz. Başta Milletvekilimiz olmak üzere, Valimiz, Belediye Başkanımız hep birlikte Bayburt’un devam eden yatırımlarının süratlenmesi hem de yeni yatırım alması konusunda gayret içerisinde olacağız.

Bayburt yeni dönemde inşallah yine bu yatırım alan ve ilgi çeken bir vilayetimiz olacak. Bu anlamda biz bir ve beraber olduğumuz takdirde ben inanıyorum ki Bayburt’ta yapılacak çok iş var. Hem bakanlıklar nezdinde hem de belediye hizmetleri bakımından yapılması gereken çok sayıda hizmet var” dedi

OSB’de yapılan çalışmalardan bahseden Ağbal, altyapısını tamamladıklarını ve gelinen süreçte 70 milyon liralık bir yatırım yapıldığını belirtti. Ağbal, OSB’de önümüzdeki dönemde daha fazla yatırımcı gelmesi noktasında çalışmaların süreceğini kaydetti.

Belediye hizmetlerini de anlatan ve hizmetlerin devam edeceğini kaydeden Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Belediyecilik hizmetleri açısından Bayburt’a büyük parklar kazandırdık. Aile Yaşam Merkezi’yle bayan kardeşlerimize olağanüstü güzel hizmetler verme şansına eriştik, belediyecilikte kolay kolay cesaret edilemeyen altyapı işine giriştik. Bunu da başardık. Belediyecilik hizmetleri açısından bir ekip olarak çok güzel işler yaptık. Yapılması gereken yine çok iş var. Tüm yollarımız birinci sınıf malzemelerle döşenecek. Park projelerimiz, sosyal donatı alanlarımız var, hepsini yapacağız.

Arkadaşlarımız zaten gerekli açıklamaları yaptılar. Projelerini ortaya koydular. Biz de inşallah bulunduğumuz noktadan ortaya konulan güzel belediyeciliğin, ortaya konulan bu güzel enerjinin, yakaladığımız bu rüzgarın artarak devamını sağlayacak şekilde çalışacağız. Durma yok diyoruz. Bakanlıklarımızdaki yatırımların hızlanması ve daha da artması noktasında birlikte çalışmalarımız olacak. Belediyecilikte yakaladığımız bir rüzgar var, yakaladığımız genç dinamik bir enerji var. İnşallah yeni dönemde bu dönemde bunu daha da güçlendireceğiz. Vatandaşımızın bize verdiği destek var. Dolayısıyla her zaman söylüyorum. Bayburt her şeyin en iyisini hak ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt’a olan sevgisini biliyoruz. Bize verdiği, Hem kamu hizmetleri, hem belediyecilik anlamında yüklediği vizyon var. Dolayısıyla bu belediyecilik anlayışının durmadan, daha da güçlenerek, güçlü imkanlarla büyümesi için çaba içerisinde olacağız. Bayburt’ta yapılacak çok iş var. Bunları da vatandaşımızdan aldığımız destekle yapacağız.

Bize olan muhabbeti biliyoruz. İnşallah Karadeniz’de yol projeleri bittikten sonra Bayburt her bakımdan kültürü ve insanıyla bir çekim merkezi haline gelecek. Bayburt’un geleceğine inanıyorum, güveniyorum. Bir ve beraber olduğumuz taktir de, aynı rüzgarla, aynı istikamette olduğumuz taktirde Bayburt’ta iş de olacak, aş da olacak, huzur da olacak.

Malum zaten güvenli şehir. İnşallah bize de bu noktada düşen ne görev varsa sonuna kadar yapacağız. Gözümüz, gönlümüz, işimiz Bayburt’ta, bulunduğumuz nokta itibariyle Bayburt’a vereceğimiz destek arttı. Artık bulunduğumuz noktanın çok farklı kanalardan Bayburt’a desteğini sağlayacağız. Burada sizin vesilenizle bütün hemşerilerime sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Ayrıca Sayın Valim Bayburt’a geldiğim andan itibaren gösterdiğiniz ilgiye, vatandaşlarımızla kurduğunuz o gönül bağı, hakikaten çok önemli. Her zaman Bayburt’un yanındayız ve Bayburtlu olmaktan iftihar ediyoruz.”

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, Ağbal’a verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ağbal’a ziyaretlerinde Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve diğer ilgililer eşlik etti.