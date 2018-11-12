AK Parti İl Başkanlığı,Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurularını almaya devam ediyor.

Abdurrahman Polattimur adaylık Başvurusunu Bayburt Ak Parti Bayburt İl başkanlığında açıkladı.

Yerel seçimler öncesi Bayburt Belediye Başkanlığı için AK Parti’de aday adaylığı için müracaatlar başladı ve Abdurrahman Polattimur da il teşkilatı binasında düzenlenen programla aday adaylığını açıkladı.

İl teşkilatı binasında düzenlenen programda kısa bir konuşma yapan AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, yerel seçimler öncesi uyguladıkları müracaat sisteminin devam ettiğini bugün itibariyle açıklanan aday adaylığı müracaatlarının ilk belirlenen tarihe göre bu gün son bulacaktı,fakat Ak Parti genel merkezinden yapılan yeni açıklamaya göre sürenin uzatıldığını ve 16 Kasım’a kadar aday adaylığı müracaatların devam ettiğini belirtti.

Polattimur konuşmasında:Aday adaylığımızın Partimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum diyerek kısaca kendinden bahsederek salondaki hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.