4 Dernek o bildiriye tekzip etti

Bayburt dernekleri tekzip metni yayınladı. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adaylarının bilboard afişlerinde yer alan '50 Gündür Değil, 50 Yıldır Sizinle' ifadelerini hedef alan ve altında il dışında faaliyetlerini sürdüren 24 derneğin imzası bulunan bildiriye 4 dernekten tekzip geldi.

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Ankara Gölbaşı Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanlarının ortak imzalı yayınladığı açıklamada, "Yayınlamış olduğunuz bildirimizin içeriğinde hiçbir siyasi partiye yönelik bir anlam yüklenmemiş, herhangi bir afişle amblemle birleştirilerek yayınlanması tarafımızdan talep edilmemiştir" ifadeleri yer alırken, Duisburg Bayburt Derneği Onursal Başkanı Yücel Güngör imzalı açıklmada ise, "Bizler dernek olarak partiler üstü konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Derneğimizin hemde başkanımızın adını kullananları Allah'a havale ediyoruz" denildi.



Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Maltepe Şube Başkanı Şahin Yücel ise, yayınlanan bildiriden haberlerinin olmadığını dile getirdi.



Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Duisburg Bayburt Derneği, Ankara Gölbaşı Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Maltepe Şubesi'nin gazetemize gönderdiği açıklamalar şöyle:



"Değerli Yerel Basın; Yayınlamış olduğunuz bildirimizin içeriğinde hiçbir siyasi partiye yönelik bir anlam yüklenmemiş, herhangi bir afişle amblemle birleştirilerek yayınlanması tarafımızdan talep edilmemiştir. Duyurumuz; birlik beraberlik dayanışma vurgusu ile Bayburt dışında yaşayan hemşehrilerimizin de en az Bayburt'ta yaşayanlar gibi, kaygıları, üzüntüleri, sevinçleri, projeleri Bayburt ve ülkemiz içindir. Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Ankara Gölbaşı Bayburt Derneği, ne bir siyasi partinin yanında, ne de karşısında olmuştur, olmayacaktır. Her siyasi partiye aynı mesafede, siyaset üstü yapımızla, toplumsal hayatta daha düzeyli diyaloglar sağlamaya yönelik bir içeriğe sahiptir bu duyurumuz. Duyurumuz, bazı afişlerle insiyatifimiz dişında birleştirilip yanlı siyasi anlamlarla yorumlanmiştır. Duyurumuz hiçbir siyasi partinin afişi ile amblemi ile birlikte gösterilemez ilişkilendirilemez, bu duyurumuz, bağımsız yayınlanması üzere onaylanmıştır. Derneklerimizin organları içerisinde her siyasi görüşten hemşehrilerimiz bulunmaktadır.





Bizler yurt içinde, yurt dışında hemşehrilerimizi en güzel şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde, toplumun her kesimi ile dayanışma ve yardımlaşma ile kültürümüzü tanıma, tanıtma ve diğer kültürleri tanıma etkinlikleri yürütmekteyiz. Bunun yanında ülkemizin yönetim kadrolarına gelecek olan hemşehrilerimizin, hoşgörülü, bilgili, donanımlı olmalarını olmazsa olmaz kabul ederken, bu doğrultuda ilgililere önerilerde de bulunmak önemli görevlerimizdendir. Daima bir elimiz, gözümüz, yüreğimiz Bayburt’ta, diğer elimiz gözümüz yüreğimiz Ankara’da. Ülkemiz ve Bayburt’umuz sevinince sevinir, üzülünce üzülürüz. Bayburt için ülkemiz için taş üstüne taş koyan kim olursa olsun bizim medar’ı iftiharımızdır, başımızın tacıdır. Allah’tan dileğimiz odur ki, bu seçimler; cennet vatanımız Türkiye için hizmet ve centilmenlik yarışı olsun. Kazanan ülkemiz olsun. Bu vesile ile tüm milletvekili adayı kardeşlerimize, barış, kardeşlik duygu ve düşünceleri doğrultusunda üstün başarılar diliyor, yazımızı; Dedem Korkut’un “Bir olalım, iri olalım, diri olalım", Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim,sevilelim, dünya kimseye kalmaz" yorumuyla, tüm hemşehrilerimizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz.



Ankara Bayburt Dernekleri Platformu adına Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Bayram Ankara Gölbaşı Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksek Kaymak"



Bayburt gazete ve haber sitelerinin gündemine düşen deklarasyon ile uzaktan ve yakından bir alakamız yoktur. Bizler dernek olarak partiler üstü konumumuzu bugüne kadar koruduk, bundan sonrada korumaya devam edeceğiz. Hiç bir partiye ne uzak nede yakınız. Haberimiz olmadan hem Derneğimizin hemde başkanımızın adını kullananları Allah'a havale ediyoruz. Saygılarımla. Yücel Güngör Bayburt Duisburg Onursal Başkanı"





Yazılı ve sosyal medyada yer alan habere istinaden; bu bilgilendirmeyi derneğimizin tüzel kişiliği yönetim kurulu ve üyelerime olan sorumluluğum gereği açıklamak durumunda kaldım. Bayburt basınında yer alan siyasi içerikli bildiride, derneğimizin isminin sehven bilgimiz dışında yazılmış olmasından dolayı, siz değerli hemşehrilerimi bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bayburt'ta yapılacak olan milletvekili seçiminde Bayburt halkının özgür ve hür iradesi ile en iyi tercihi yapacağına olan inancımla, güzel Bayburt'umuza hayırlara vesile olması dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur. Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Maltepe Şube Başkanı Şahin Yücel"







