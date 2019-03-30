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31 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız

Seçimlere saatler kala, hala nerede oy kullanacağını bilmeyenler, YSK'nın internet sitesinden sorgulayabilir.

31 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız
30 Mart 2019 Cumartesi 11:36

Türkiye, yerel yönetimlerin belirleneceği adayları seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek.

Büyükşehirlerde seçmenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak.

YSK'DAN SORGULAYABİLİRSİNİZ

YSK, seçmenlerin adresine seçmen bilgi kartlarını yolladı.

Ancak, seçmen bilgi kartını kaybedenler veya "nerede oy kullanacağım" diyenler Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden kontrol edebilir.

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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