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26. dönem Bayburt milletvekili aday listeleri şöyle

YSK tarafından yayımlanan listeye göre, Bayburt’tan 15 parti seçime katılacak. 1 Kasım 2015 erken genel seçimlerinde siyasi partiler tarafından Bayburt’tan 30 aday gösterildi.

26. dönem Bayburt milletvekili aday listeleri şöyle
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 26. dönem Bayburt milletvekili aday listeleri şöyle:

PARTİ
S. NO – ADI SOYADI – ÖĞRENİM – MESLEĞİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NACİ AĞBAL – YÜKSEK – MÜSTEŞAR
2- ŞAHAP KAVCIOĞLU – YÜKSEK – EKONOMİST-İKTİSATÇI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MURAT BÜLBÜL – ORTA – İŞLETMECİ
2- TAHSİN DEMİR – YÜKSEK – EMEKLİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KARABEY KADRİ KARAOĞLU – YÜKSEK – TIP DOKTORU
2- HİDAYET YILMAZTÜRK – YÜKSEK – VETERİNER HEKİM

SAADET PARTİSİ
1- ŞİNASİ BAŞARAN – YÜKSEK – EĞİTİMCİ
2- ABDULMECİT BEKMEZCİ – ORTA – TÜCCAR

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
1- TANER KAYAOĞLU – İLK – SERBEST
2- YUSUF BAYRAM – YÜKSEK – YÖNETİCİ

DOĞRU YOL PARTİSİ
1- ALİ PEKMEZCİ – YÜKSEK – SERBEST
2- PINAR GÖÇER – ORTA – SERBEST

MİLLET PARTİSİ
1 – HÜSAMETTİN AKDENİZ – YÜKSEK – GAZETECİ
2- ALETDİN ÖZTÜRK – İLK – TÜCCAR

VATAN PARTİSİ
1- AYŞİN TATOĞLU – YÜKSEK – EMEKLİ
2- NADİDE ZEHRA ÖZTÜRK – YÜKSEK – EMEKLİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
1- SABAHATTİN ASLAN – YÜKSEK – EMEKLİ
2- REŞAT EREN – ORTA – ESNAF

DEMOKRATİK SOL PARTİ
1- ERKAN ORCAN – İLK – EMEKLİ
2- CEYHUN TİREK – ORTA – İŞÇİ

DEMOKRAT PARTİ
1- ÜMMET ÖKSÜZ – ORTA – EMEKLİ BÜROKRAT
2- YUSUF YILDIZ – ORTA – İNŞAAT TEKNİKERİ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
1- ENVER BİRİNCİ – YÜKSEK – MUHASEBECİ
2- SERAP ŞAHİN – YÜKSEK – İKTİSATÇI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
1- HAVVA POLAT – İLK – İŞÇİ
2- TAYFUN KARAKAYA – ORTA – İŞÇİ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ABDULKADİR CANALIR – ORTA – ÖĞRENCİ
2- SEVİM DEVRİM – ORTA – SERBEST

KOMÜNİST PARTİ
1- ÖZGÜN CAN – YÜKSEK – TURİZMCİ
2- DÜZGÜN NARİN – YÜKSEK – BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

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