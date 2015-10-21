 26. dönem Bayburt milletvekili aday listeleri şöyle:

PARTİ
S. NO – ADI SOYADI – ÖĞRENİM – MESLEĞİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
1- NACİ AĞBAL – YÜKSEK – MÜSTEŞAR
2- ŞAHAP KAVCIOĞLU – YÜKSEK – EKONOMİST-İKTİSATÇI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
1- MURAT BÜLBÜL – ORTA – İŞLETMECİ
2- TAHSİN DEMİR – YÜKSEK – EMEKLİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
1- KARABEY KADRİ KARAOĞLU – YÜKSEK – TIP DOKTORU
2- HİDAYET YILMAZTÜRK – YÜKSEK – VETERİNER HEKİM
SAADET PARTİSİ
1- ŞİNASİ BAŞARAN – YÜKSEK – EĞİTİMCİ
2- ABDULMECİT BEKMEZCİ – ORTA – TÜCCAR
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
1- TANER KAYAOĞLU – İLK – SERBEST
2- YUSUF BAYRAM – YÜKSEK – YÖNETİCİ
DOĞRU YOL PARTİSİ
1- ALİ PEKMEZCİ – YÜKSEK – SERBEST
2- PINAR GÖÇER – ORTA – SERBEST
MİLLET PARTİSİ
1 – HÜSAMETTİN AKDENİZ – YÜKSEK – GAZETECİ
2- ALETDİN ÖZTÜRK – İLK – TÜCCAR
VATAN PARTİSİ
1- AYŞİN TATOĞLU – YÜKSEK – EMEKLİ
2- NADİDE ZEHRA ÖZTÜRK – YÜKSEK – EMEKLİ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
1- SABAHATTİN ASLAN – YÜKSEK – EMEKLİ
2- REŞAT EREN – ORTA – ESNAF
DEMOKRATİK SOL PARTİ
1- ERKAN ORCAN – İLK – EMEKLİ
2- CEYHUN TİREK – ORTA – İŞÇİ
DEMOKRAT PARTİ
1- ÜMMET ÖKSÜZ – ORTA – EMEKLİ BÜROKRAT
2- YUSUF YILDIZ – ORTA – İNŞAAT TEKNİKERİ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
1- ENVER BİRİNCİ – YÜKSEK – MUHASEBECİ
2- SERAP ŞAHİN – YÜKSEK – İKTİSATÇI
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
1- HAVVA POLAT – İLK – İŞÇİ
2- TAYFUN KARAKAYA – ORTA – İŞÇİ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
1- ABDULKADİR CANALIR – ORTA – ÖĞRENCİ
2- SEVİM DEVRİM – ORTA – SERBEST
KOMÜNİST PARTİ
1- ÖZGÜN CAN – YÜKSEK – TURİZMCİ
2- DÜZGÜN NARİN – YÜKSEK – BİLGİSAYAR TEKNİKERİ