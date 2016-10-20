YERİNDE SAYMAK MI, YOKSA DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLMAK MI?

Sağlık-Sen Bayburt Şubesi hastane, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkez İstasyonu, Merkez Toplum Sağlığı merkezinde dijital pano sistemi kurarak sağlık çalışanları için önemli olan konuları bu ekranlardan en hızlı şekilde paylaşmaya başladı

Uygulamaya Bayburt ilimizde faaliyete geçildiğini belirten Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, “Devlet Hastanesinde,112 Komuta Kontrol Merkezinde, Toplum Sağlığı Merkezinde dijital pano sistemine geçmiş bulunuyoruz. Artık üyemiz olsun ya da olmasın tüm sağlık çalışanları kazanımlarımızı ve sağlıktaki son gelişmeleri anında ve canlı olarak bu ekranlarımızdan takip edebileceklerdir” dedi.



Sağlık çalışanlarının sağlık sektöründeki değişimlerden ve kazanımlardan anında haberdar olmalarının önemine değinen Lökoğlu, “Sağlık-Sen olarak sağlık alanında meydana gelen değişim ve dönüşümleri sadece takip eden değil bizzat bu değişim ve dönüşüme müdahil olabilen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu nedenle elde ettiğimiz kazanımlardan ve sağlık ile ilgili her türlü bilgiden sağlık çalışanlarımızın en kısa sürede haberdar olabilmesi için dijital pano sistemi projesini hayata geçirdik” dedi.

Lökoğlu, Osmanlı Padişahımız Fatih Sultan Mehmet Han’a göre ‘Yerinde saymak demek, ölmek demektir derken,

Mevlana’da aşağıdaki dizeleriyle değişime insani açıdan yeni bir boyut kazandırmıştır:

“Ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) de insanlar için ‘İki günü eşit olanın ziyanda olduğunu, buyurmaktadır.

Bizler de Sağlık-Sen olarak her yeniliğin takipçisi olmaya devam ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz.



Bu uygulamayla neler yapılabiliyor:

LCD Pano, kurumlarımızda bulunan LCD LED TV´yi daha etkin ve verimli kullanabilmenizi sağlayan bir dijital pano uygulamasıdır.

Panolarımıza renkli arayüzüyle canlılık getirdi.

* Kurum ismi gösterimi

* Anlık tarih ve saat gösterimi

* Resimleriniz için muhteşem geçiş efektleriyle slayt gösterimi

* Anlık hava durumu gösterimi

* Haber kanalları üzerinden anlık haber gösterimi, alt yazı haber geçişleri,

* Kayan yazı modülü ile anlık duyurular yayınlama



Sağlık çalışanları da uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek Sağlık-Sen Bayburt Şubesi’ne teşekkür ettiler.

