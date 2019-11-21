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Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret Etti

Kaleardı Mahallesi İspir Yolu Sokak’ta yer alan yerleşkede incelemelerde bulunan Vali Epcim, ilgililerden bilgi aldı. Vali Epcim ziyareti kapsamında merkez sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezini Ziyaret Etti
21 Kasım 2019 Perşembe 13:58

Vali Epcim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren merkezin engelli ve bakıma muhtaç bireylerin tedavi ve iyileştirme süreçlerine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Dezavantajlı kesimlere doğrudan ulaşabilen merkezin bu yönüyle de büyük bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Vali Epcim, “Bakıma muhtaç engelli ya da kimsesiz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşamsal döngülerinin sağlanması, fiziki kısıtlamalar dolayısıyla kişisel gereksinimlerini karşılayamayan vatandaşlarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi noktasında hayati öneme sahip bir kurum. Burada devletimizin sosyal devlet ilkesi anlayışıyla bakıma muhtaç ya da kimsesiz vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiği uygulamanın güzel bir örneğini görüyoruz. Her defasında önemle üzerinde durduğumuz bir ve beraber olma anlayışına toplumumuzun hiçbir ferdini ayırt etmeksizin sahip çıkıldığını göstermesi noktasında da hayati öneme sahip bir hizmet. Bu yükü omuzlayarak vatandaşlarımıza devletimizin şefkat eliyle uzanan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Vali Epcim’e ziyaret ve incelemeleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.

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