VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

Vali Ali Hamza Pehlivan 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle görevleri başındaki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerine Bayburt Devlet Hastanesi’nden başlayan Vali Pehlivan, Acil Servis çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak karanfil verdi. Tedavileri devam eden hastaların durumu hakkında Başhekim Opr. Dr. Turhan Şener’den bilgiler alan Vali Pehlivan, hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Pehlivan buranın ardından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ile 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne geçti. Çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Vali Pehlivan tedavi olmak için merkeze gelen vatandaşlarla sohbet edip acil şifalar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında, Başhekim Opr. Dr. Turhan Şener ile ilgili merkez yöneticileri eşlik etti.