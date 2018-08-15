Vali Ali Hamza Pehlivan, Kök Hücre ve Kan Bağış standını ziyaret ederek bağışta bulunanları, hayat kurtarmaya yönelik bu değerli örnek tavırlarından dolayı tebrik etti.

Kızılay ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince ülke çapında Kök Hücre Bağışçı sayısını artırmaya yönelik hayata geçirilen Kök Hücre Bağışı kampanyası hakkında Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Musafa Ünver’den bilgiler alan Vali Pehlivan kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Kendisinin de gönüllü bağışçı olduğunu ifade eden Vali Pehlivan kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkürlerini bildirdi. Vali Pehlivan Bayburt Valiliği ve şahsi olarak Kızılay çalışmalarına her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirtti. Vatandaşları kutlayan ve gönüllü bağışçı olmak için gösterdikleri ilgiye teşekkür eden Vali Pehlivan kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında Kızılay Bayburt Şube Başkanı Fikret Akson, Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver ve dernek gönüllüleri eşlik etti.

Kızılay ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen bağış kampanyalarıyla ülke çağında Kök Hücre Bağışçı sayısının artırılması hedefleniyor.