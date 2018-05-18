Sağlık Bakanlığının 2010/83 sayılı genelgesi gereğince Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Üreme Sağlığı Eğitimi alması ve hizmet içi eğitimlere katılması gerekmektedir.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi koordinasyonu doğrultusunda 6 aylık dönemler halinde düzenlenen Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi; katılımcıların sundukları hizmetlerle, üreme sağılığı hizmet kullanımının yaygınlığının ve kapsamının artırılması, hizmetlere ulaşılabilirliğin artırılması, üreme sağlığı göstergelerinde bölgeler arası farklılıkların en aza indirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde nitelikli hizmet sunumunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 5 (beş) modülden oluşan eğitim; “Üreme Sağlığına Giriş”, “Aile Planlaması Danışmanlığı”, “Güvenli Annelik”, “Gençlerde Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri” ve “Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar” konu başlıkları adı altında planlanmaktadır. Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, katılımcıların aktif olduğu, olumlu eğitim ortamında yapılmakta ve demonstrasyon, role play, beyin fırtınası, vaka tartışmaları vb. eğitim teknikler kullanılmaktadır. 2018 bahar dönemi 9-13 Nisan, 24-27 Nisan ve 7-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Dr.Hüdanur COŞKUN, Dr. Şaban ALTIPARMAK, Ebe Merve TEKİN ve Ebe Tuğçe KARAGÜLLE tarafından yapıldı ve katılımcı olan 3 doktor, 10 yardımcı sağlık personeline sertifikaları teslim edildi.