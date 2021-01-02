Türk Sağlıksen Bayburt,Sağlık Çalışanlarına şiddeti kınadılar

TÜRK SAĞLIK SEN BAYBURT ŞUBE BAŞKANI DR. ESER ESEN;"Ülke genelinde, sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmektedir. Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik sendikamızın talep ettiği caydırıcı bir yasa çıkarılmamıştır"Dedi

Mustafa AKER-Türk Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Dr Eser Esen Bayburt Devlet Hastanesinde Hasta Hakları Bölümü Personeli Recep Işık a yapılan Darp saldırısını ve çıkmayan Sağlık Çalışanlarına Yönelik yasaya ilişkin basin açıklaması yaptı

31.12.2020 tarihinde Bayburt Devlet Hastanesinde görevli, hasta hakları çalışanı Recep Işık ,vatandaşlara yardımcı olamaya çalışırken darp edildiğini ifade eden Türk Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Dr Eser Esen; Her

olaydan sonra yapılan uyarıları dikkate almayıp önlem almakta ihmalkar davrananlar da bu olayın sorumlusudurlar.

Hayatından endişe ederek hizmet sunan sağlık çalışanlarının, şiddete uğrayanların ve Yitip giden canların vebali onlarında üzerindedir.

Hastanelerde; Hekiminden Hemşiresine Ebesinden Teknisyen ve teknikerlerine memurundan hizmetlisine kadar bütün sağlık çalışanların güvenli bir çalışma ortamına hasret bırakılmışlardır.

Her fırsatta insanı yaşat ki, devlet yaşasın diyenler, gelinen noktada devletin memurunu yaşatamaz, kamu kurumlarında çalışanların çalıştığı iş yerinde canını koruyamaz durumdadırlar.

Sağlıkta şiddet sloganlarla veya toplantılarla çözülecek bir iş değildir. Buradan soruyoruz: Bunu anlamak için kaç sağlık personelinin daha darp edilmesi gerekiyor?

Verilen süslü beyanatlar bugün Bayburt Devlet Hastanesindeki şiddetin önüne geçememiştir.

Sorunlara çözüm olmanın ötesinde, hiçbir derde derman olmayan “Şiddete Sıfır Tolerans' sloganı işe yaramamıştır.

Hasta sayısı ile övünen bir bakanlık çalışma şartlarını ve iş yükünü artırmış, sözüm ona hasta hakları ve oluşturulan alo 184şikayet hatları ile çalışanlar, vatandaşa adeta hedef gösterilmiştir.

Türk Sağlık-Sen olarak Talebimiz çok basittir. Sadece güvenli çalışmak ve akşam olunca sağ salim ailemize kavuşmak istiyoruz.

Hastanelerin savaş meydanlarını andırdığı, çalışanın her saniye şiddete uğrama korkusu yaşadığı bir ortam olarak kalmasını istemiyoruz. Biz burada hizmet üretmekten çekinir bir hale geldik. Şifa veren eller kendi hayatlarından her gün endişeliler. Bunun düzeltilmesini istiyoruz.

Sağlık çalışanı arkadaşımıza acil şifalar dilerken, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılması istiyoruz.

Her zaman destekçisi olacağımızı ve tüm hukuksal sürecin müdahili ve takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz.

Hepinize Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum"Dedi