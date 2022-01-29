Türk Sağlık-Sen Bayburt Şubesi'nin 1. Kongresini yaptı.

Türk Sağlık-Sen Bayburt Şubesi 1. Olağan Genel Kurul kongresi yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Öğretmenevi’nde gerçekleşen kongrede Türk Sağlık-Sen Bayburt Şubesi Başkanlığına Dr. Eser Esen seçildi. Dr. Eser Esen’in yönetim kurulunda Recai Tuğrul, Ceyhun Güneş, Oğuzhan Şener, Ömer Heme, Alparslan Diler ve Serhat Kaymak isimleri yer aldı.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan Karaçam, Türkiye Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan ve Türk Sağlık-Sen Erzincan Şube Başkanı Gökhan Şahin’in divan kurulunda görev aldığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Pekmezci: "Sendika üyelerini yürekten kutluyorum" Kongrede bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1980 öncesi verilen mücadeleleri anımsattığı konuşmasında, sendika bünyesi altında mücadelesini sürdürenleri yürekten kutladığını belirtti.

Sağlık teşkilatını, cephe gerisinde mücadele eden ve Türkiye’nin kaderine hükmeden bir yapı olarak tarif eden Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak sağlıkçıların tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini dile getirerek, kongrenin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Çalışkan: "Dünden daha fazla yarından daha azız" Türkiye Kamu-Sen Bayburt İl Başkanı Ahmet Çalışkan ise konuşmasında TÜRKAV ve Türkiye Kamu-Sen’in kuruluş aşamalarından bahsederek, “O gün ‘Bizim ilkemiz önce ülkemizdir’ şiarıyla, ‘Türkiye Sevdamız, Ekmek için kavgamız’ prensibi ile bir avuç Türkiye sevdalısı, hak mücadelesi için ant içmiş vatanseverle çıkılan yolda bugün şükürler olsun 100 binleriz. Dünden daha fazla yarından daha azız.

Türkiye Kamu-Sen büyük bir sevdanın adıdır. Bu sevda Türklük sevdasıdır. Türkiye sevdasıdır, vatan aşkıdır” dedi. "Yeni hedef yetki" Türk Eğitim-Sen ve Türk Sağlık-Sen’in şube olduğunu belirten Çalışkan, 2,5 yıl önceki sendika sayımlarında Bayburt’ta sadece 17 üyesi bulunan Türk Sağlık-Sen’in bugün şube olmasını sağlayan başta Dr. Eser Esen ile Erzincan Şube Başkanı Gökhan Şahin olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederek, yeni hedefin yetkili sendika olmak olduğunu kaydetti.

Esen: "Tarihi bir anı yaşıyoruz" Kongrede Türk Sağlık-Sen Bayburt Şubesi Başkanlığına seçilen Dr. Eser Esen de bir konuşma yaparak göreve layık görülmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sendika adına tarihi bir anı yaşadıklarını ve bunun gururunu taşıdıklarını söyleyen Esen, sendika üye sayısını 400’e ulaştırarak şubenin kuruluşunu sağladıklarını ifade etti. Dr. Eser Esen, üye sayısının artırarak şubenin kuruluşuna vesile olanlara teşekkür etti.

Kongreye; Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Köse ile Kenan Karaçam, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, 7. MHP Gümüşhane İl başkanı Nedim Aydın, Türkiye Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan, TÜRKAV Bayburt İl Başkanı Cihan Saka, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, MHP Merkez ilçe Başkanı Muharrem Baykal, Türk Sağlık-Sen Erzincan Şube Başkanı Gökhan Şahin, Türkiye Kamu-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mucip Gözeger, Türkiye Kamu-Sen Gümüşhane İl Temsilcisi Mustafa Fevzi Akçay, Türk Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, Türk Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Dr. Ali Çıtlak ve sendika yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.