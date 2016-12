ŞİDDETE DUR DENMELİ!

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü ve 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Haftası Bayburt’ta öğretmenler evinde verilen yemekle kutlandı. Günün önemi dolayısıyla bir konuşma yapan Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri’nin Sorunlarına Çözüm, Emeklerine Saygı Beklediklerini ifade etti.

22-28 Mart tarihleri arasında kutlanan Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyenleri Haftası sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını yürüten sağlık çalışanlarımız için ayrı bir önem arz etmektedir. Acil Tıp Teknikerleri ve Teknisyenleri görevlerini pek çok zorluk içinde ve fedakarca yerine getirmektedir.İnsan hayatı ile ilgili acil müdahalelerde bulunan ve bunun için zamanla yarışan Acil Tıp Teknikerleri ve Teknisyenleri maalesef hak ettikleri değeri görmemekte, hem mesleki sorunlarla hem de yetersiz çalışma şartlarıyla mücadele etmektedir.Bütün bunların yanı sıra, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde, bakanlığın taşeron eliyle hizmet alımına gidecek olması, bu sorunlara yenisini ekleyecektir. Sağlık gibi hayati bir konunun bu temel ilkeden uzak görülerek taşeron üzerinden hizmet alımına gidilmesi, emek sömürüsünü teşvik etmektedir. Ayrıca aynı ambulanstaki aynı okul mezunu iki çalışandan birinin taşeron, diğerinin kadrolu olması iş barışını olumsuz yönde etkileyecek önemli bir faktördür. Bozulan iş barışı ise sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesine veya hasta-çalışan arasındaki ilişkinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecektir.İnsanların hayatını kurtarmaya çalışan arkadaşlarımızın maruz kaldıkları şiddet olaylarına yetkililer bir an önce çözüm bulmalıdır. “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” sloganının içi doldurulmalıdır. Ayrıca, her yıl acil hastalara, trafik kazalarına ve afet olaylarında müdahaleye gitmekte olan ambulansta görevli arkadaşlarımız, yaşanan kazalar nedeniyle hayatlarını kaybetmekte ya da yaralanmaktadır.Sağlık-Sen olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak için her türlü çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizin bilinmesini ister, tüm Acil Tıp Teknikeri ve Teknisyeni arkadaşlarımızın 22-28 Mart ATT’ler Haftası’nı kutlarız.