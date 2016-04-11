SAĞLIK-SEN BAYBURT ŞUBE KÜLTÜR GEZİLERİNİ BAŞLATTI

Sağlık-Sen Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen kültür turlarının birincisi Gürcistan’ın Batum şehrine yapıldı.

SAĞLIK-SEN BAYBURT ŞUBE KÜLTÜR GEZİLERİNİ BAŞLATTI
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Geziye Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, sendika temsilcileri ve üyelerden ve ailelerinden  oluşan toplam 112 kişi katıldı.
 
Batum’un tarihi ve turistik bölgelerinin ziyaret edildiği günübirlik gezi programında, Batum Goino Kalesi, Botanik Bahçesi, Piazza Meydanı, Batum’un heykellerle dolu meydanları, teleferik gezisi, su ve ışık gösterileri yer aldı.
 
Düzenlenen gezi hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını, bu artışta fiziki gelişmenin yanı sıra sağlık çalışanlarının özverili gayretlerinin de payının büyük olduğunu söyledi.
 
Sağlık-Sen  olarak, üyelerinin moral motivasyonuna katkı sağlamak maksadıyla kültürel gezilerin ilkini düzenlediklerini belirten Lökoğlu, bir sonraki gezinin mayıs ayının ortalarında Çanakkale, Konya-Kapadokya’nın en önemli merkezlerinden biri olan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine, Sinop, Rize Ayder yaylasına ve üyelerimizden gelen talep istek doğrultusunda her ay en az bir gezi olacağını ve sürekli yaptığımız gibi her ay içinde meslek mensuplarımıza ait özel günlerini kutlamaya ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarıı, 
BİZİM İÇİN ÜYELİK, SIRADAN ATILAN BİR İMZA OLMADIĞI VE ÜYELERİMİZİN BİZE VERDİĞİ BİR EMANET OLDUĞUNU, BU EMANETİ LAYIKIYLA TAŞIMA ADINA NE GEREKİYORSA YAPACAKLARINI,SAĞLIK-SENİN BÜYÜK BİR AİLE OLDUĞUNU kaydetti.
 
Lökolu açıklamasında, “Sağlık çalışanlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla sağlık-sen  olarak bu tür organizasyonlar gerçekleştirmek, çalışanlarımızı iş stresinden bir günlük de olsa uzaklaştırmak istedik. Emeği geçen değerli temsilcilerimize, katılım sağlayan tüm üyelerimize,alelerine ve organizasyon firması Jova Tur yetkililerine Sağlık Sen’imiz adına teşekkür ediyorum” dedi.





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