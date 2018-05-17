ÖĞRENCİLER İLE 10 MAYIS SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI.

*“10 Mayıs 2018 Sağlık İçin Hareket Et Günü” olması münasebetiyle toplumun obezite ile mücadele, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği yapılarak 15 Mayıs 2018 tarihinde saat 10.00’da 15 Temmuz Şehitler Parkında Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik olarak şehir parkı içerisinde “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Hergün 10 Bin Adım” teması vurgu yapılarak İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birim sorumlusu, personelleri, Öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile 15 Temmuz şehir parkı içerisinde yürüyüş yapılmış yürüyüşten hemen sonra sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere sağlık için hareket et teması ile ısınma hareketleri ve çeşitli oyun etkinlikleri yaptırılmıştır. Akabinde sağlıklı yaşam aracı üzerinde stant açılarak “sağlıklı beslenme, kahvaltının önemi, obezite ile mücadele ve fiziksel aktivitenin önemi” konuları ile ilgili öğrencilere broşürler dağıtılmış daha sonra yürüyüş katılımcılarına meyve ve su ikram edilerek etkinlik sonlandırılmıştır.

BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ