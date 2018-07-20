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SAĞLIK ÇOCUK DERGİSİNİN 7. SAYI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİ.

Sağlık Bakanlığı tarafından çocuklarda sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek amacı ile hazırlanmış olan Sağlık Çocuk dergisinin 7.sayısı dağıtımı yapılmaya başlanmıştır.

SAĞLIK ÇOCUK DERGİSİNİN 7. SAYI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİ.
20 Temmuz 2018 Cuma 16:18

Sağlık Çocuk dergisi 7-10 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak yaz okulu ve kuran kurslarında Sağlık Müdürlüğümüz personelleri tarafından dağıtımı yapılmaktadır.

Bayburt ilimizde 1500 adet dağıtımı yapılan Sağlık Çocuk Dergisi talep eden tüm çocuklarımıza her ay Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak adreslerine posta ile gönderilmektedir.

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