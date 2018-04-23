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Sağlık bakanı Dr. Ahmet Demircan, yeni hastane çalışmalarını inceledi

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bayburt’ta Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını inceledi.

Sağlık bakanı Dr. Ahmet Demircan, yeni hastane çalışmalarını inceledi
23 Nisan 2018 Pazartesi 14:08

İncelemeleri öncesinde Bayburt Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret eden Bakan Demircan İl Sağlık Müdürü İlker Hancı’dan bilgiler alarak hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Demircan buradaki ziyaretinin ardından inşaat çalışmaları hızla devam eden yeni Devlet Hastanesi şantiye alanına geçti. İnşaat alanında kendisine eşlik eden Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile incelemelerde bulunan Bakan Demircan yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Bakan Demircan, yüklenici firma yetkililerine projenin belirlenen çalışma takvimine uygun olarak yetiştirilmesi talimatını vererek ziyaretini sonlandırdı.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

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