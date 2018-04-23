 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

Sağlık bakanı Dr. Ahmet Demircan, Bayburt’ta ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.

Sağlık bakanı Dr. Ahmet Demircan, Bayburt’ta ziyaretlerde bulundu.
23 Nisan 2018 Pazartesi 14:03

Bakan Demircan’ı Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Ali Hamza Pehlivan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Karşılama töreni sonrası Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Demircan daha sonra kendisine eşlik eden heyetle Valilik makamına geçti.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan Vali Ali Hamza Pehlivan’dan İlin genel durumu ve sağlık alanındaki çalışmalar, proje ve yatırımlar ile ihtiyaç ve talepler konusunda brifing aldı. Sağlık alanında Türkiye genelinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini, Bayburt İlinde de yeni Devlet Hastanesi örneğinde olduğu gibi pek çok sağlık yatırımı yapıldığını, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Bakan Demircan, programına devam etmek üzere Valilikten ayrıldı ve beraberindekilerle Bayburt Belediyesine geçti.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Sonraki Haber
Sağlık bakanı Dr. Ahmet Demircan, yeni hastane çalışmalarını inceledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.