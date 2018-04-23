Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.

Bakan Demircan’ı Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Ali Hamza Pehlivan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Karşılama töreni sonrası Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Demircan daha sonra kendisine eşlik eden heyetle Valilik makamına geçti.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan Vali Ali Hamza Pehlivan’dan İlin genel durumu ve sağlık alanındaki çalışmalar, proje ve yatırımlar ile ihtiyaç ve talepler konusunda brifing aldı. Sağlık alanında Türkiye genelinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini, Bayburt İlinde de yeni Devlet Hastanesi örneğinde olduğu gibi pek çok sağlık yatırımı yapıldığını, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Bakan Demircan, programına devam etmek üzere Valilikten ayrıldı ve beraberindekilerle Bayburt Belediyesine geçti.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.