OKULLARDA SAĞLIK KONULU EĞİTİMLER HIZLA DEVAM EDİYOR.

“02 Mayıs 2018 Dünya Astım Günü”, “9 Mayıs 2018 Dünya Çölyak Günü”, “10 Mayıs 2018 Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü”, “17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü” ve “22 Mayıs Avrupa Obezite Günü olmaları münasebetiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve erken tanı ile önlenmesi mümkün olan bu hastalıklar konusunda halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla toplumun obezite ile mücadele, hipertansiyon, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmesi amacıyla Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği yapılarak 08 -15 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilimiz merkezinde bulunan lise ve dengi okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak Müdürlüğümüz eğitimci Dr. Hüdanur COŞKUN tarafından “astım, çölyak, obezite ile mücadele, hipertansiyon ve fiziksel aktivite”konularında 538 öğrenciye 50 öğretmene ve 7 yetişkine eğitim verilmiştir.

BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ