İl Sağlık Müdürümüz Dr. İlker HANCİ Son haftalarda yağışların bol olması nedeni ile yabani mantarların artış göstermesi üzerine bir açıklama yaparak konuya halkımızın dikkatini çekmek istedi.

Türkiye’de bitkilere bağlı zehirlenmelerin büyük kısmı mantar zehirlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Uygun çevresel koşullara bağlı olarak doğada çok farklı türde mantar yetişebilir, özellikle yağışların bol olduğu ve havadaki nem oranının arttığı dönemlerde mantar zehirlenmelerinde de artış görülmektedir. Ülkemizde görülen mantar zehirlenmelerinin en önemli nedeni; ormandan toplanan mantarın yenmesidir.

Toplumda; “mantarı sirkeli ve tuzlu suda bekleterek, güneşte kurutarak veya iyi pişirerek zehrini yok etmek, çayır çimen veya ağaçta yetişen mantarda zehir olmaması, salyangozların zehirli mantarları yememesi, mantar koparıldığında rengi değişmiyorsa zehirsizdir, mantar yoğurtla yenirse zehirlememesi” gibi zehirli ve zehirsiz mantarı ayırt edebilmek veya zehirli mantarın zehrini etkisiz hale getirmek ile ilgili bazı inanışlar mevcuttur. Ancak bu inanışların hepsi yanlıştır ve sonuçları ne yazık ki ölümcül olabilmektedir. Mantarın zehirli olup olmadığı ancak yapılan mikroskobik incelemeler sonucunda anlaşılabilmektedir.

Mantarlarda bulunan zehrin özelliğine göre ortaya çıkan belirtiler çeşitlilik gösterebilmektedir. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, ağızda metal tat hissi, bulantı, kusma, terleme ortaya çıkabilir. Bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir eğer sağlık kuruluşuna başvurulmazsa zehirlenme en nihayetinde ölümle sonuçlanabilir.

Kültür mantarları, bünyelerinde zehir bulundurmadıklarında tüketilmelerinde bir sorun yoktur. Ancak satın alınırken son kullanma tarihine, ambalajında herhangi bir yırtık olmamasına ve tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin olmasına dikkat edilmelidir. Doğada yetişen mantarların kesinlikle tüketmemesi gerekmektedir. Ancak tüketilmesi sonucunda yukarıda yer alan belirtilerin görülmesi halinde, mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.