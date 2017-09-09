Larvalarla Mücadele Devam Ediyor

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar aylarında başlatılan larvalarla mücadele çalışması devam ediyor. Uçkun ve sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler bu haşeratların larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlar ile cadde ve sokaklarda yuvalanmaları muhtemel olan yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Toplum Sağlığını Korumak İçin Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar sezon boyunca devam edecek.