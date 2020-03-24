Koronavirüs testi pozitif çıkan Dumlupınar’ın durumu iyi.

Türk Boks Milli Takımında koronavirüs testi pozitif çıkan Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar’ın Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İngiltere’deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nın durdurulmasının ardından Türkiye’ye dönen Boks Milli Takım kafilesinden Baş Antrenör Seyfullah Dumlupınar ile sporcusu Serhat Güler’in testleri pozitif çıktı.

Yurt dışından döndükten sonra evinde kalan ve ailesi dahil hiç kimseyle tokalaşmak dahil olmak üzere temasının olmadığını söyleyen Dumlupınar, “Milletimizin duası, doktorlarımızın uyguladıkları tedavi ile inşallah bu hastalığı atlatıp, Bayburt’umuza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“ Durumu gayet iyi ”

Boks Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz ise, “Kendinden şüphelenen herkes Seyfullah Hocamız gibi davransa bu hastalık yayılmaz. Spor hayatındaki disiplin tüm hayatına yayılmış bir şahsiyet. Yaklaşık 1 haftadır Bayburt’ta, görüşme talebimi reddetti. Onu görmek isteyen tüm sporcularına ve bana, test sonuçlarının ardından görüşebileceğimizi aktardı. Evinin üst katında kendini karantinaya aldı ve aile bireyleri ile de hiç görüşmedi. Durumu gayet iyi, tedavisi sürüyor, daha da iyi olacak. En kısa zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah” dedi.

“14 günlük süreci geçirecekler”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan bir mili sporcu ile bir antrenörlerinin bulunduğunu belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in açıklaması şöyle:

“Testi pozitif çıkan milli sporcumuz Serhat Güler, İstanbul Bağcılar’da hastanede, durumu gayet iyi en son çıkan tahlillerinde sağlık durumu çok iyi, tahlilleri temiz çıkmış, 2-3 gün sonra evine göndereceğiz demişler. Diğeri de antrenörümüz Seyfullah Dumlupınar o da Bayburt’ta, onun da pozitif çıktı. Bayburt Hastanesinde tedavisine başlandı. Diğer iki sporcumuz da Trabzon’da test sonuçlarını bekliyor, bugün yarın çıkar. Diğer sporcular, antrenörler evlerinde 14 günlük süreci geçiriyor. Zaten herhangi bir belirti olmadan hastaneye gelmeyin diye telkinde bulunuyorlar.” diye konuştu.