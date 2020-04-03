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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Bayburt’ta KORONAVİRÜS (KOVİD -19)tedavisi gören 2 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
03 Nisan 2020 Cuma 12:43

Bayburt’ta bir hafta önce koronavirüs teşhisiyle Bayburt Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan ve ikisi de 80 yaşında olan D.M. ile eşi E.M. hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan itibariyle Bayburt’taki vaka sayısını 18 olarak açıklamıştı.

Diğer taraftan Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt Devlet Hastanesindeki sağlık personelininde fedakarca yürüttüğü çalışmalar neticesinde koronavirüs tedavisi gören ve iyileşip taburcu edilen hastaların olduğu da biliniyor.

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