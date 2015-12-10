“KOCA CİĞER” BAYBURT’TA

Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü tarafından akciğer kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Koca Ciğer’ maketinin sergilendiği etkinlik düzenlendi.

Bayburt AVM’de düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Bayburt Halk Sağlığı İl Müdürü Zülkarni Özbek, Sağlık Bakanlığının desteğiyle Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneğince akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve tüm Türkiye’de uygulanan "Koca Ciğer Projesi"nin durağının bu hafta Bayburt olduğunu bildirdi.

Kurulan maket ve etkinlikle ilgili bilgiler veren Özbek şunları anlattı:

"Halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Bayburt Halk Sağlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü olarak Bayburt Devlet Hastanesi ve Bayburt AVM’ de “ Koca Ciğer ” maketi sergilenerek halkımıza Sigara, Koah, Kanser ile ilgili broşürler dağıtılacaktır."

Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebinin sigara kullanımı olduğunu belirten Özbek :

"Sigaranın bırakılması halinde akciğer kanserine yakalanma riski önemli ölçüde azalmaktadır. Sigara kullanmak ve sigara içilen ortamda bulunmak akciğer kanserinin en önemli nedenidir. Dünya Sağlık Örgütüne göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür. Dünyada her yıl ortalama 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır.

Bu kapsamda Sigara kullanan vatandaşlarımız Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi (KETEM) Sigara Bıraktırma Polikliniğinde muayene olup müdürlüğümüzden ücretsiz sigara bıraktırma ilaçlarını temin edebilirler."

Program kapsamında isteyen vatandaşlara CO(karbonmonoksit) ölçüm cihazı ile nefeste CO(karbonmonoksit) düzeyi ölçümü yapıldı



