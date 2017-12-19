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Kalp Hastalıklarından Korunma konferansı düzenlendi..

Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği kalp hastalıklarından nasıl korunuruz isimli konferans kapsamında düzenlenen konferansta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Prof Serdar sevimli davetli konuşmacı olarak Bayburtlular ile buluştu.

Kalp Hastalıklarından Korunma konferansı düzenlendi..
19 Aralık 2017 Salı 19:58

       Türkiye' deki  bir numaralı ölüm nedeni olan kalp damar hastalıklarında genetik mirasın önemli olduğunu vurgulayan sevimli yaşam biçimini düzenleyerek bu mirastan pay alınmaya bileceğin den bahsetti kalp damar hastalıklarının tedavisinin yanı sıra kalp damar hastalıklarına sebep olabilecek Risk faktörlerini ortadan kaldırılarak önlenebileceğini ifade eden sevimli özellikle sigara kullanımının kalp damar hastalıklarında ölüm oranını artırdığını vurgularken sigarayı bırakan hastaların yaklaşık %50 sinde gözle görülür iyileşmeler yaşandığını ve kalp krizine bağlı Ölüm riskinin 5 kat azaldığını aktardı imli kalp damar hastalıklarının önlenmesinde sigara kullanmak alkol kullanmamak kilo kontrolü fiziksel hareketlilik ve sağlıklı beslenmenin altın kuralları olduğuna dikkat çekti.

     Yoğun ilgi nedeniyle salonda oturacak yer kalmadığı konferansa rektör yardımcıları Profesör Doktor Süleyman Çiğdem ve Profesör Doktor Hanefi Bayraktar'ın yanısıra Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Yardımcı Doçent Doktor Emre Kızıl Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr İlker Hancı Bayburt Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu akademisyenler ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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