Sağlık müdürümüz Dr. İlker Hanci gece hastanede tedavi gören hastaları ve nöbetçi personeli ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başhekim yardımcısı Dr. Murat Fatih Can’da eşlik etti. İl Sağlık Müdürümüz Hastalar ve hastane ile ilgili teknik bilgiler aldı. Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Hasta ve yakınlarının yüksek memnuniyetleri çalışanlarımızın yüksek çalışma gayretleri memnuniyet verdi.

Çeşitli değerlendirmeler ve önerilerde bulunuldu.

Çalışanlarımıza, hastalarımıza ve yakınlarına hayırlı sahurlar dileyerek hastaneden ayrıldı.